Υγεία - Περιβάλλον

Νόμπελ Ιατρικής: Στους επιστήμονες που ανακάλυψαν τον ιό της ηπατίτιδας C

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νόμπελ Ιατρικής στους Μάικλ Χόουτον, Χάρβεϊ Άλτερ και Τσαρλς Ράις για "την ανακάλυψη του ιού της ηπατίτιδας C".

Με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής τιμήθηκαν σήμερα από κοινού ο Βρετανός Μάικλ Χόουτον και οι Αμερικανοί Χάρβεϊ Άλτερ και Τσαρλς Ράις για "την ανακάλυψη του ιού της ηπατίτιδας C".

Οι τρεις επιστήμονες επιβραβεύονται για την "αποφασιστική συμβολή" τους στον αγώνα για την καταπολέμηση της ηπατίτιδας, "ένα μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα υγείας, που προκαλεί κίρρωση και καρκίνο του ήπατος", ανακοίνωσε η Επιτροπή Νόμπελ του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Σουηδίας στην ανακοίνωσή της για το βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η σημασία των ευρημάτων τους έγκειται στο γεγονός ότι τώρα υπάρχει πιθανότητα να εξαλειφθεί εντελώς ο ιός της ηπατίτιδας C, επισημαίνει η Επιτροπή Νόμπελ στην ανακοίνωσή της.

"Πριν από την εργασία τους, η ανακάλυψη των ιών της ηπατίτιδας Α και Β είχε αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου", προσθέτει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Νόμπελ, για να υπογραμμίσει: "Η ανακάλυψη του ιού της ηπατίτιδας C αποκάλυψε την αιτία των υπόλοιπων περιπτώσεων χρόνιας ηπατίτιδας και κατέστησε δυνατό να γίνονται εξετάσεις αίματος και (να βρεθούν) νέα φάρμακα που έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές".

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει σε περίπου 70 εκατομμύρια τον αριθμό των λοιμώξεων από ηπατίτιδα C, η οποία προκαλεί ετησίως 400.000 θανάτους.

Στα τέλη της δεκαετίας του '70, ο Χάρβεϊ Άλτερ εντόπισε μια μυστηριώδη λοίμωξη από ηπατίτιδα σε μεταγγίσεις, η οποία δεν ήταν ούτε ηπατίτιδα Α, ούτε ηπατίτιδα B, προσθέτει η Επιτροπή Νόμπελ στην ανακοίνωσή της.

Χρόνια αργότερα, το 1989, ο Μάικλ Χόουτον και η ομάδα του πιστώθηκαν την ανακάλυψη της γενετικής αλληλουχίας του ιού, ενώ ο Τσαρλς Ράις αποκρυπτογράφησε έπειτα από πολυετή έρευνα τον τρόπο με τον οποίο ο ιός αντιδρούσε, με τις εργασίες του να οδηγούν στην ανακάλυψη μιας νέας επαναστατικής θεραπείας μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2010.

Η εργασία τους "αποτελεί ένα ιστορικό επίτευγμα στον συνεχιζόμενο αγώνα μας κατά των ιογενών λοιμώξεων", επισήμανε η Γκουνίλα Κάρλσον Χέντεσταμ, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής Νόμπελ.

Το φετεινό Νόμπελ είναι το πρώτο από το 2008 που είναι άμεσα συνδεδεμένο με έναν ιό.

Έπειτα από ένα πρώτο, το Νόμπελ Χημείας του 1946 με το οποίο τιμήθηκαν δύο ιολόγοι, το σημερινό Νόμπελ έρχεται να προστεθεί σε συνολικά 17 βραβεία που συνδέονταν άμεσα ή έμμεσα με εργασίες πάνω στους ιούς, σύμφωνα με τον πρώην γραμματέα της Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών Άρλινγκ Νόρμπι.

Αν και τα Νόμπελ αναμένεται να ανακοινωθούν βάσει προγράμματος αυτήν την εβδομάδα, η επιδημία της COVID-19 ανάγκασε την ακύρωση της τελετής απονομής τους με φυσική παρουσία στις 10 Δεκεμβρίου στη Στοκχόλμη.

Οι τρεις τιμηθέντες με το Νόμπελ Ιατρικής 2020 θα παραλάβουν το βραβείο τους στη χώρα στην οποία διαμένουν, ενώ όλοι όσοι θα τιμηθούν φέτος με Νόμπελ θα κληθούν να εορτάσουν τα βραβεία τους μαζί με αυτούς που θα τιμηθούν το 2021, αν βεβαίως έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με την επιδημία του νέου κορονοϊού έως τότε.

Μετά το Νόμπελ Ιατρικής, ακολουθούν αύριο Τρίτη το Νόμπελ Φυσικής, την Τετάρτη το Νόμπελ Χημείας και την Πέμπτη το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί την Παρασκευή στο Όσλο, ενώ το Νόμπελ Οικονομίας θα ανακοινωθεί τελευταίο, την ερχόμενη Δευτέρα.