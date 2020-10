Πολιτισμός

Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες Playmobil (εικόνες)

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο παρουσιάζει διοράματα, που απεικονίζουν σκηνές από την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα των αρχών του 19ου αιώνα και γεγονότα της Επανάστασης του 1821.

Στο πλαίσιο των Επετειακών Δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) συνεργάζεται με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (ΕΙΜ) και παρουσιάζει την έκθεση «Το '21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα PLAYMOBIL», που θα περιοδεύσει σε τρία Μουσεία του Δικτύου ΠΙΟΠ.

Η αρχή γίνεται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, στην Σπάρτη, ενώ στη συνέχεια η έκθεση θα μεταφερθεί στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.& Σ. Τσαλαπάτα, στον Βόλο, και στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου. Η έκθεση «Το '21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα PLAYMOBIL» σχεδιάστηκε από το ΕΙΜ, όπου και παρουσιάστηκε πρώτη φορά (13.10.2019-13.9.2020), σε συνεργασία με ομάδα συλλεκτών και με τη στήριξη της PLAYMOBIL Hellas.

Με διοράματα και φιγούρες PLAYMOBIL, επιχειρείται μια πρωτότυπη προσέγγιση όσων διαδραματίστηκαν, από τους προεπαναστατικούς χρόνους μέχρι και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Μικρόσωμες πολύχρωμες φιγούρες «συνθέτουν» πεδία μαχών, αναπαριστούν ιστορικά γεγονότα, περιγράφουν σκηνές καθημερινότητας, απεικονίζουν σημαίνουσες μορφές του Αγώνα. Ο Όρκος των Φιλικών, η Άλωση της Τριπολιτσάς, η Έξοδος του Μεσολογγίου, η Φυγή των Παργινών, είναι κάποια από τα διοράματα που δεσπόζουν στην έκθεση. Πρωταγωνιστές της Επανάστασης, Έλληνες, Φιλέλληνες και Οθωμανοί, άντρες και γυναίκες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων, παρουσιάζονται σε φιγούρες PLAYMOBIL, συνοδευόμενοι από σύντομο βιογραφικό τους. Έτσι οπτικοποιούνται, με κατανοητό και ευφάνταστο τρόπο, όσα θέλει να αφηγηθεί η έκθεση και η Ιστορία γίνεται ένα απολαυστικό ταξίδι όχι μόνο για μικρούς αλλά και για μεγάλους.

Η έκθεση στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, στη Σπάρτη (Όθωνος & Αμαλίας 129, τηλ. 27310 89315) θα διαρκέσει από τις 14 Οκτωβρίου 2020 έως τις 17 Ιανουαρίου 2021. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00 (έως 15/10) & 10:00-17:00 (από 16/10).