Πολιτική

Κομισιόν: ικανοποίηση για την αποχώρηση του Γιαβούζ από την κυπριακή ΑΟΖ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι η αποχώρηση του Γιαβούζ αποτελεί ένα ακόμη ευπρόσδεκτο βήμα προς την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποχώρηση του Γιαβούζ από την Κυπριακή ΑΟΖ εξέφρασε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, ότι η αποχώρηση του Γιαβούζ αποτελεί ένα ακόμη ευπρόσδεκτο βήμα προς την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Ελπίζουμε να δούμε κι’ άλλες παρόμοιες κινήσεις προς την ίδια κατεύθυνση, όπως περιγράφεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της περασμένης εβδομάδας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το philewnews.com το Γιαβούζ κατευθυνόταν χθες, μαζί με ένα συνοδευτικό σκάφος, προς την Τουρκία. Όπως σημειώνει το ίδιο δημοσίευμα κατά τις συζητήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η Άγκελα Μέρκελ είχε ζητήσει από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να μην επιμένει στο θέμα των κυρώσεων, υποσχόμενη ότι θα γίνουν κινήσεις από πλευράς της Τουρκίας.