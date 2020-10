Οικονομία

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Η έγκριση του ΥΠΕΝ χορηγήθηκε υπό συγκεκριμένους όρους, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τον νόμο.

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η τεχνική μελέτη για τη διερεύνηση, με τη διεξαγωγή γεωτρήσεων, του μεταλλευτικού δυναμικού σε περιοχή νότια νοτιοδυτικά του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών των Μεταλλείων Κασσάνδρας, της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός». Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, με την απόφαση αυτή στηρίζει έμπρακτα τη βιώσιμη εξορυκτική δραστηριότητα στην περιοχή της Χαλκιδικής, με σεβασμό στο περιβάλλον και επιδιώκοντας την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας με την προοπτική της διατήρησης των θέσεων εργασίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Υπενθυμίζει δε, ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της «Ελληνικός Χρυσός» για την επικαιροποίηση της σύμβασης μεταβίβασης για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, με βάση το αναθεωρημένο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας βρίσκονται σε εξέλιξη. Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τονιστεί ότι η κυβέρνηση είναι υπέρ της επένδυσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: Τη δημιουργία αισθητά περισσότερων θέσεων εργασίας σε σχέση με τις υφιστάμενες, τη διασφάλιση ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την αύξηση των εισπράξεων του Δημοσίου και την ύπαρξη ουσιωδών αντισταθμιστικών οφελών για την τοπική κοινωνία.

Σε ό,τι αφορά την έγκριση της τεχνικής μελέτης, το έργο αφορά στη διενέργεια 59 ερευνητικών βαθιών γεωτρήσεων για την περαιτέρω διερεύνηση του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε λειτουργία με συνεχώς μειούμενα αποθέματα. Στόχος είναι η επέκταση του χρόνου ζωής των μεταλλείων κατά τουλάχιστον 8 έτη, με τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Σημαντικό είναι και το ότι το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε περιοχές εκτός του οικισμού της Στρατονίκης (Δήμος Αριστοτέλη), σηματοδοτώντας την σταδιακή απομάκρυνση της υπόγειας μεταλλευτικής δραστηριότητας από το χωριό.

