Δολοφονία Τοπαλούδη: Άγρια επίθεση δέχθηκε η Εισαγγελέας της υπόθεσης

Η Eισαγγελέας Αριστοτέλεια Δόγκα, η οποία, είχε συγκλονίσει με την αγόρευσή της στη δίκη για τον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη, έπεσε θύμα επίθεσης το βράδυ της Κυριακής στην οδό Ευελπίδων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας tvxs.gr η ίδια, είχε πει σε οικεία της πρόσωπα, ότι δεχόταν απειλές εδώ και μέρες και είχε ειδοποιήσει τις αρχές.

Γείτονες της Εισαγγελέως, είπαν πως είδαν έντρομη την κα Δόγκα, χτυπημένη στο κάτω χείλος και με παραμορφωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Σε σημείο, πολύ κοντά στο σπίτι της εισαγγελέως, άνδρες της ομάδας Δίας περικύκλωσαν και συνέλαβαν άνδρα που επέβαινε σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η εισαγγελέας μιλούσε έντονα στους αστυνομικούς, λέγοντας: «Δύο μέρες σας καλώ και δεν δώσατε σημασία» και ζήτησε να πάρουν τηλέφωνο τον εισαγγελέα υπηρεσίας.

Η Αρ. Δόγκα, οδηγήθηκε με συνοδεία αστυνομικού στο σπίτι της, ενώ άγνωστα παραμένουν για την ώρα τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών.

Πηγή: tvxs.gr