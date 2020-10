Κοινωνία

Αναστολή λειτουργίας γραφείων Ασύλου

Σε ποια γραφεία Ασύλου αναστέλλεται η λειτουργία τους και μέχρι πότε.

Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου αναστέλλεται προσωρινά από 6.10.2020 έως και 9.10.2020 η λειτουργία γραφείων Ασύλου στην Αττική.

Αναλυτικά αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω γραφείων Ασύλου:

Περιφερειακό Γραφείο Αττικής, Περιφερειακό Γραφείο Αλίμου, Περιφερειακό Γραφείο Πειραιά, Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν, Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για την ταχεία εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας, Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας.