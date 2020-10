Life

“Leave Virginia Alone”: νέο κλιπ του Tom Petty (βίντεο)

Το "Leave Virginia Alone" είναι ένα από τα πέντε ανέκδοτα έως σήμερα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο "All the Rest"

Εν όψει της κυκλοφορίας του «Wildflowers & All the Rest» του Tom Petty, το ίδρυμα που διαχειρίζεται την κληρονομιά του τραγουδιστή παρουσίασε καινούργιο βιντεοκλίπ για το «Leave Virginia Alone», το πρώτο σιγκλ της πολλά αναμενόμενης επανέκδοσης (κυκλοφορεί στις 16 Οκτωβρίου).

Το «Leave Virginia Alone» είναι ένα από τα πέντε ανέκδοτα έως σήμερα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο «All the Rest», το ένα ήμισυ της επανέκδοσης. Παράλληλα, είναι και ένα από τα πιο παλιά τραγούδια που περιλαμβάνονται σε αυτήν μιας και ο Petty το έγραψε τον Ιανουάριο του 1993, σχεδόν δύο χρόνια πριν την κυκλοφορία του «Wildflowers», τον Νοέμβριο του 1994.

Το κλιπ, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Casimere Jollette των Tiny Pretty Things, σκηνοθέτησαν από κοινού ο Mark Seliger και η Adria Petty, η κόρη του Tom. Τα γυρίσματα έγιναν στον Κονέκτικατ και στο στούντιο του Seliger στη Νέα Υόρκη.

«Ήμασταν αρκετά επινοητικοί στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε έναν χαρακτήρα που θα μπορούσε να υποδυθεί ο οποιοσδήποτε» είπε, στο Sirius XM, η Adria μιλώντας για το βιντεοκλίπ. «Γι' αυτόν τον λόγο η Virginia είναι, σε αυτό το βίντεο, πολύ μυστηριώδης αλλά αφήνει να διαφανούν κάποιοι χαρακτήρες. Δουλέψαμε πραγματικά για να διαλέξουμε για τον ρόλο κάποιον αυθεντικό – που να είναι σαν να αισθάνεται πραγματικά τα συναισθήματά του, και κάποιον τον οποίο μπορείς να πιστέψεις».

«Η κύρια ιδέα που επανερχόταν στο μυαλό και των δυο μας ήταν ότι πραγματικά θέλαμε να αφηγείται ο Tom την ιστορία. Θέλαμε, στ' αλήθεια, ν' ακούμε τη φωνή του καθώς σε οδηγεί σ' αυτό το ταξίδι στο οποίο πηγαίνει αυτή η γυναίκα» είπε, σύμφωνα με το Rolling Stone, ο Seliger.