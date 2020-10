Κοινωνία

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας για την δίκη της Χρυσής Αυγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για συμμετοχή στην διαμαρτυρία.

Στάση εργασίας εξαγγέλλει για αύριο, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, προκειμένου να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι του Λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου.

Υπενθυμίζεται ότι καλέσματα σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο Εφετείο της Αθήνας για αύριο, ημέρα ανακοίνωσης της απόφασης για τη δίκη, απευθύνουν και άλλα σωματεία και φορείς.