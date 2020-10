Κοινωνία

Κορονοϊός: Πρώτο κρούσμα σε δικαστή του ΣτΕ

Σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΥ η πρόεδρος του ΣτΕ. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί.

Θετικός στον νέο κορονοϊό ανιχνεύτηκε 66χρονος μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος συμμετείχε στη σύνθεση της Ολομέλειας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της περασμένης Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου 2020.

Μετά τη γνωστοποίηση του επιβεβαιωμένου κρούσματος, η πρόεδρος του ΣτΕ, Μαίρη Σαρπ, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Ακόμη, αναμένεται ορισμένοι σύμβουλοι Επικρατείας να τεθούν σε προληπτική καραντίνα και ειδικά ο συνάδελφος του 66χρονου με τον οποία συστεγάζονται στο ίδιο γραφείο, οι σύμβουλοι Επικρατείας οι οποίοι καθόντουσαν κοντά του στην έδρα της Ολομέλειας της περασμένης Παρασκευής και όσοι άλλοι δικαστές, δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι το τελευταίο διάστημα είχαν έρθει σε στενή επαφή μαζί του.

Ακόμη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί απολύμανση στους χώρους του δικαστηρίου, αλλά να γίνει και ανίχνευση των επαφών του εν λόγω συμβούλου, που έχει προσβληθεί από τον ιό. Στο site του ΣτΕ έχει αναρτηθεί η εξής ανακοίνωσης:

«Παρουσιάστηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, το Δικαστήριο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των δικηγόρων και των διαδίκων».