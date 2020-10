Κόσμος

Τουρκία: προκατειλημμένη η έκθεση της Κομισιόν

Η "απάντηση" της Τουρκίας στην έκθεση της Κομισιόν για την ενταξιακή της πορεία.

Η Τουρκία απέρριψε απόψε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζοντάς την «προκατειλημμένη και ουδόλως εποικοδομητική», αναφέροντας ότι η Άγκυρα απορρίπτει την κριτική που ασκείται στην οικονομία, τη δημοκρατία και τα δικαστήριά της αλλά παραμένει δεσμευμένη στην ενταξιακή διαδικασία.

Νωρίτερα, στην ετήσια έκθεση προόδου της, η Κομισιόν κατηγόρησε την κυβέρνηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι υπονομεύει την οικονομία της χώρας, διαβρώνει τη δημοκρατία και καταστρέφει το ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, επισημαίνοντας ότι αυτά τα γεγονότα απομακρύνουν την Άγκυρα από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας λέει ότι ορισμένα τμήματα της έκθεσης σχετικά με τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο σπιλώνουν την αντικειμενικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσθέτει ότι η Άγκυρα ενεργούσε με βάση τους δημοκρατικούς κανόνες και το Διεθνές Δίκαιο.

«Ευχόμαστε ειλικρινά η ΕΕ να εξετάσει την υποψήφια χώρα Τουρκία όχι μέσα από τα στενά και εγωιστικά συμφέροντα ορισμένων κύκλων, αλλά μέσα από τα ευρύτερα και κοινά συμφέροντα, το κοινό όραμα της ηπείρου μας», αναφέρει η ανακοίνωση.