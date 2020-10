Κόσμος

Μπάιντεν: άκυρο το ντιμπέιτ αν έχει κορονοϊό ο Τραμπ

Στον «αέρα» το επόμενο ντιμπέιτ, μεταξύ των υποψηφίων για την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εκτίμησε ότι εάν ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νοσεί ακόμη από την COVID-19 την 15η Οκτωβρίου, όταν είναι προγραμματισμένο να γίνει το δεύτερο τηλεοπτικό ντιμπέιτ των δύο αντιπάλων στην αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου, «δεν πρέπει» να γίνει.

«Δεν ξέρω ποια είναι η κατάστασή του πλέον. Αδημονώ να τον αντιμετωπίσω, όμως ελπίζω απλά να εφαρμοστούν όλα τα πρωτόκολλα» υγειονομικής ασφάλειας, είπε ο πρώην αντιπρόεδρος σε δημοσιογράφους που καλύπτουν την προεκλογική του εκστρατεία.

«Νομίζω ότι αν έχει ακόμη την COVID, δεν πρέπει να κάνουμε το ντιμπέιτ», τόνισε ο 77χρονος κεντρώος Δημοκρατικός πολιτικός, που έχει προβάδισμα του ενόψει των εκλογών, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Ο Μπάιντεν αύξησε τη διαφορά στις δημοσκοπήσεις μετά το πρώτο ντιμπέιτ, που χαρακτηρίστηκε χαοτικό, με τους δύο αντιπάλους να μιλάνε ο ένας πάνω στον άλλο και να ανταλλάσσουν πολύ βαριές ύβρεις, την 29η Σεπτεμβρίου. Όμως, τρεις ημέρες αργότερα, ο 74χρονος Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσβλήθηκε από τον SARS-CoV-2.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου, που μεταφέρθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο την Παρασκευή, επέστρεψε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, με την περιπέτεια της υγείας του να μετατρέπεται σε τηλεοπτικό υπερθέαμα.

Χθες Τρίτη διαβεβαίωσε μέσω Twitter ότι «αισθάνεται καλά», με κεφαλαία όλα τα γράμματα, συμπληρώνοντας ότι δεν μπορεί να περιμένει να έρθει η 15η Οκτωβρίου για να αναμετρηθεί ξανά με τον Μπάιντεν, αυτή τη φορά στο Μαϊάμι.

Μέλη της οικογένειας του προέδρου, περιλαμβανομένης της πρώτης κυρίας Μελάνιας Τραμπ, που κατόπιν διαγνώστηκε επίσης πως προσβλήθηκε από τον κορονοϊό, είχαν βγάλει τις μάσκες μέσα στην αίθουσα όπου διεξήχθη η πρώτη τηλεμαχία, στο Κλίβλαντ (Οχάιο).

Την επόμενη φορά, «φρονώ ότι πρέπει να τηρήσουμε όλοι πολύ αυστηρές συστάσεις», είπε ο Μπάιντεν χθες. «Έχει μολυνθεί πολύς κόσμος. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα».

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα οποία καταγράφει μακράν τον βαρύτερο απολογισμό θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στον κόσμο, πλέον περισσότερους από 210.000 θανάτους.