Κόσμος

Δολοφονία τρανσέξουαλ στην Τζόρτζια (εικόνες)

Ακόμα ένα θύμα βίαιης δολοφονίας στην πολιτεία των ΗΠΑ.

Μία τρανσέξουαλ δολοφονήθηκε στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις Αρχές.

Σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής, η 33χρονη τρανς «εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο έδαφος».

Ο ίδιος έκανε λόγο για ανθρωποκτονία, αφού η Φελίσια Χάρις κατέληξε τρεις ώρες αφού εντοπίστηκε.

Πρόκειται για το τρίτο τρανς άτομο που χάνει τη ζωή του στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με ανθρωπιστική οργάνωση, τον περασμένο χρόνο 31 άνθρωποι δολοφονήθηκαν βίαια, η πλειονότητα εκ των οποίων ήταν τρανσέξουαλ ή έγχρωμοι.