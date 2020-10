Κοινωνία

Μάγδα Φύσσα: Δικαιωθήκαμε, ο Παύλος τα κατάφερε

Χειροκροτήματα και κλάματα στο άκουσμα της ετυμηγορίας της Δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή.

Συναισθηματικά φορτισμένη, η Μάγδα Φύσσα, μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης για την Χρυσή Αυγή.

Η μητέρα του αδικοχαμένου Παύλου Φύσσα ξέσπασε και υψώνοντας τις γροθιές της, φώναξε «Δικαιωθήκαμε!» και «ο Παύλος τα κατάφερε… Γιε μου!»

Μέσα στη δικαστική αίθουσα επικρατούσε νεκρική σιγή κατά την ανακοίνωση της απόφασης.