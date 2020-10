Life

“No Time To Die”: Νέα αναβολή για τον Τζέιμς Μποντ

Πως σχολίασε ο Ντάνιελ Κρεγκ την συγκεκριμένη απόφαση της εταιρείας παραγωγής

Ο Ντάνιελ Κρεγκ υπερασπίστηκε την απόφαση να καθυστερήσει η προβολή της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ «No Time to Die» στους κινηματογράφους έως το 2021.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας σχολίασε την κίνηση της εταιρείας παραγωγής Warner Bros να αναβάλει κι άλλο την πρεμιέρα τής νέας περιπέτειας του «007», συγκεκριμένα για το επόμενο έτος, υπό το φως της συνεχιζόμενης πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Η ταινία «No Time To Die» αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα προβληθεί στους κινηματογράφους την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους, αλλά η πρεμιέρα αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο.

Τώρα ανακοινώθηκε νέα καθυστέρηση και η προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται τον Απρίλιο του 2021.

Υπερασπίζοντας την απόφαση του στούντιο, ο Ντάνιελ Κρεγκ είπε στο «The Tonight Show With Jimmy Fallon»: «Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικότερο απ' όλους μας. Θέλουμε απλώς οι άνθρωποι να πάνε και να δουν αυτήν την ταινία με τον σωστό τρόπο, με ασφαλή τρόπο».

Ο Βρετανός ηθοποιός πρόσθεσε: «Οι κινηματογράφοι σε όλο τον κόσμο είναι κλειστοί προς το παρόν. Θέλουμε να παρουσιάσουμε την ταινία ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή».

«Άρα στις 2 Απριλίου [2021] θα είναι η μέρα μας» εξήγησε.

Η απόφαση να καθυστερήσει το «No Time To Die» θεωρήθηκε ένα μεγάλο πλήγμα για τους κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο, με την αλυσίδα Cineworld να ανακοινώνει αμέσως μετά ότι θα κλείσει όλους τους κινηματογράφους της στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

«Καθώς οι μεγάλες αγορές των ΗΠΑ, κυρίως η Νέα Υόρκη, παρέμειναν κλειστές και χωρίς οδηγίες σχετικά με την ημερομηνία που θα λειτουργήσουν, τα στούντιο υπήρξαν απρόθυμα να διαθέσουν νέες ταινίες», αναφέρεται σε δήλωση της εταιρείας.

Εκπρόσωπος της Cineworld δήλωσε σε βρετανικά ΜΜΕ ότι η νέα ταινία Τζέιμς Μποντ του στούντιο MGM θα μπορούσε να σώσει την κινηματογραφική βιομηχανία.

«Θα μπορούσε να μείνει γνωστό ως το στούντιο που έσωσε τους κινηματογράφους και όχι ως το στούντιο που τους καταδίκασε» τόνισε.