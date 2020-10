Αθλητικά

ΕΠΟ: πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Ολυμπιακού

Με αφορμή ανακοίνωση της πειραϊκής ΠΑΕ για το ακυρωθέν γκολ του Χασάν στον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο αναπληρωτής ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, Γιώργος Λαΐνης, άσκησε πειθαρχική δίωξη στον Ολυμπιακό, για δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων.

Ο κ. Λαΐνης εξέτασε την ανακοίνωση της πειραϊκής ΠΑΕ κατά της ΕΠΟ και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, με αφορμή το ακυρωθέν γκολ του Χασάν στον αγώνα των «Ζωσιμάδων» με τον ΠΑΣ Γιάννινα και αποφάσισε να κινήσει την πειθαρχική διαδικασία για τους «ερυθρόλευκους».

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Από τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων ασκήθηκε Πειθαρχική Δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 20Α παρ.1, 2α και 3,4, 25 παρ. 1 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.