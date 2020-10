Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ. για επεισόδια: Πέταξαν πάνω από 150 μολότοφ στους αστυνομικούς (εικόνες)

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τα επεισόδια έξω από το Εφετείο. ΕΔΕ για καταγγελία Βαρουφάκη περί εξύβρισής του από αστυνομικό. Κόντρα Χρυσοχοΐδη - Σπίρτζη.

Ανακοίνωση για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα έξω από το Εφετείο λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης στην δίκη της Χρυσής Αυγής εξέδωσε η Αστυνομία, η οποία έδωσε στην δημοσιότητα και σχετικές φωτογραφίες.



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:



"Στις 11.55 ώρα, περίπου 10 λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών, και ενώ η πολυπληθής - 20.000 άτομα τουλάχιστον - συγκέντρωση διαλυόταν, αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση με μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα από περίπου 600 άτομα, στη συμβολή των οδών Κ. Λουκάρεως και Λ. Αλεξάνδρας.



Σκοπός της επίθεσης ήταν η καταστροφή των οχημάτων της Αστυνομίας, τα οποία έφραζαν την πρόσβαση προς το Εφετείο. Προκλήθηκαν φθορές σε 10 οχήματα της Αστυνομίας.





Από τις αστυνομικές δυνάμεις έγινε χρήση αντλιών νερού υπό πίεση, ώστε να αποκρουσθεί η επίθεση. Επειδή δεν υπήρξε υποχώρηση των επιτιθεμένων έγινε περιορισμένη χρήση χημικών για τη διάλυσή τους. Παράλληλα συνεχίσθηκε η ρίψη νερού, ώστε να μειωθούν οι συνέπειες των χημικών για το συγκεντρωμένο πλήθος που αποχωρούσε.



Περισσότερες από 150 μολότοφ ερρίφθησαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων κυρίως στην διάρκεια καταδίωξης στην κάθοδο της Λ. Αλεξάνδρας.



Από τις αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιήθηκαν δύο προσαγωγές."

ΕΔΕ για καταγγελία Βαρουφάκη περί εξύβρισής του από αστυνομικό



Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. «από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), μετά τις καταγγελίες του Γραμματέα του «ΜΕΡΑ 25» για επίμεμπτη σε βάρος του συμπεριφορά από αστυνομικό, κατά τη διάρκεια σημερινής συγκέντρωσης έξω από το Εφετείο Αθηνών».

Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ – Χρυσοχοΐδη

«Η ιστορική απόφαση που τοποθετεί την Χρυσή Αυγή εκεί που της αρμόζει, ως εγκληματική οργάνωση, δικαιώνει πρώτα και κύρια την οικογένεια του Παύλου Φύσσα και τον δημοκρατικό κόσμο της χώρας στο σύνολό του. Δυστυχώς η απόφαση δεν άρεσε στην γνωστή μειοψηφία εντός της Αστυνομίας...», αναφέρει σε δήλωσή του ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης και προσθέτει:

«Κύριε Χρυσοχοΐδη, χρειαζόταν η χρήση χημικών ακόμη και σε αυτή τη συγκέντρωση, λίγα λεπτά μετά την συγκλονιστική δήλωση δικαίωσης της μητέρας του Παύλου Φύσσα, σε έναν απόλυτα προστατευμένο χώρο από 2.500 χιλιάδες αστυνομικούς και δεκάδες χιλιάδες κόσμου ειρηνικής στάσης και περιφρούρησης; Για να αντιμετωπίσουν τι; Όχι προφανώς τον βουλευτή και αναπληρωτή τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη που χτυπήθηκε από δακρυγόνο χωρίς κάποια αιτία. Αναμένουμε δημόσιες εξηγήσεις και τις απαραίτητες ενέργειες της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.»

Ωστόσο, άμεση ήταν η απάντηση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην οποία αναφέρεται πως «σήμερα η Δημοκρατία ξόρκισε φαντάσματα, δεν είναι μέρα για να επικαλούμαστε τα ανύπαρκτα. Στον κ. Σπίρτζη που δεν άκουσε, δεν είδε αλλά παρ' όλα αυτά καταγγέλλει, απάντηση είναι οι εικόνες από τις μολότωφ και τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα της αστυνομίας».

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει τη συνήθεια, όπως ο ίδιος έχει ομολογήσει, να μην τα πηγαίνει καλά με το διάβασμα. Αλλιώς θα είχε δει ότι η σημερινή καταδίκη για εγκληματική οργάνωση αφορά και έναν αστυνομικό», αναφέρει από την πλευρά του σε ανάρτησή του στο Facebook ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Θα περιμέναμε έναν σχολιασμό ή κάποια θεσμική πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Το μόνο όμως που φαίνεται να τον απασχόλησε σήμερα είναι το πως αρχικά θα διαλύσει και στην συνέχεια θα συκοφαντήσει τη σημερινή μαζική και ειρηνική συγκέντρωση».

ΚΚΕ: Τα ΜΑΤ επιτέθηκαν στην μεγαλειώδη λαϊκή διαδήλωση, με προφανή σκοπό να την διαλύσουν





Από την πλευρά του το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως ι «χαιρετίζει τους χιλιάδες διαδηλωτές, που από το πρωί κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από το Εφετείο, εκφράζοντας τη λαϊκή απαίτηση “οι ναζί στη φυλακή”. Ωστόσο, για μια ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες του γνωστού κι επαναλαμβανόμενου σκηνικού, με τα ΜΑΤ να επιτίθενται με δακρυγόνα κι αύρες, σε αυτή τη μεγαλειώδη λαϊκή διαδήλωση, με προφανή σκοπό να την διαλύσουν».

Και προσθέτει ότι «η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο έχουν τεράστιες ευθύνες. Καμία δικαιολογία και κανένα άλλοθι από τη δράση μιας ολιγάριθμης προβοκατόρικης ομάδας δεν μπορεί να κρύψει αυτό που είδε όλος ο κόσμος κι έζησαν οι χιλιάδες διαδηλωτές.Σε πείσμα όσων ενοχλήθηκαν από το αποτέλεσμα της δικαστικής απόφασης και από τη μεγαλειώδη διαδήλωση, αυτό το σχέδιο έπεσε στο κενό, η συγκέντρωση συνεχίστηκε και οι χιλιάδες διαδηλωτές πορεύτηκαν μεταφέροντας μήνυμα αισιοδοξίας και ανάτασης σε όλη την Αθήνα.»