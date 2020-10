Life

“The 2night Show”: Λαμπρόπουλος - Ράπτης γύρισαν στα…. παλιά λημέρια τους (βίντεο)

Απολαυστικοί ως πρώην «Μύγες», μίλησαν για την νέα εκπομπή τους στον ΑΝΤ1 και ήρθαν αντιμέτωποι με τις «Σφήκες».