Άδεια πατρότητας: Αύξηση κατ’ αναλογία με την αντίστοιχη για τις μητέρες

Τι προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις που εξετάζονται και αναμένεται να περιληφθούν σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

Σε αύξηση της άδειας πατρότητας που δίνεται με την γέννηση του παιδιού, προσανατολίζεται η Κυβέρνηση, σε νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας.

Παράλληλα μελετάται και η καθιέρωση της ειδικής άδειας προστασίας της πατρότητας κατ’ αναλογία με την αντίστοιχη άδεια που προβλέπεται για τις μητέρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Καθημερινή, εξετάζεται αύξηση της άδειας πατρότητας σε 10 ημέρες, από δύο ημέρες που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, για την άδεια προστασίας της πατρότητας, αυτή μελετάται να είναι διάρκειας δύο μηνών (οι μητέρες λαμβάνουν άδεια έξι μηνών).

Τις σχετικές διατάξεις μελετά η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων σε μερική προσαρμογή της οδηγίας 2019/1168 με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα και των δύο γονέων στην άσκηση της γονικής φροντίδας.

Η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2021, ενώ ένα κράτος-μέλος μπορεί να ζητήσει διετή παράταση, δηλαδή έως την 1η Ιουλίου 2023.