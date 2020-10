Οικονομία

Συντάξεις χηρείας: Καταβάλλονται αυξήσεις και αναδρομικά

Σήμερα 17 εκατ. ευρώ για τις συντάξεις χηρείας που αποκαταστάθηκαν στο 70%, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας. Τι είπε για τα αναδρομικά συνταξιούχων.

Στην ανακοίνωση ότι σήμερα και αύριο θα πληρωθούν οι χιλιάδες συντάξεις χηρείας για τις οποίες εκκρεμούσε η αύξησή τους στο 70% προχώρησε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Όπως είπε συνολικά θα δοθούν 17 εκατ. ευρώ για τις συντάξεις χηρείας αυτές και τα αναδρομικά τους «και λήγει οριστικά το θέμα».

Παράλληλα, είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση που εκκρεμεί μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης που δρομολογεί την καταβολή 1.100.000 αναδρομικών σε συνταξιούχους ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Επανέλαβε, μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6, ότι «η καταβολή θα γίνει σε ταυτόχρονη διαδικασία κύριων και επικουρικών συντάξεων στο τέλος του μήνα» για να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

«Έτσι κλείνουμε οριστικά τη δεύτερη εκκρεμότητα ενώ μετά την καταβολή του Δεκεμβρίου κλείνει οριστικά το κεφάλαιο αμφισβήτηση του ασφαλιστικού νόμου και προχωράμε με την νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση».

«Όπου έγιναν περικοπές θα επιστραφούν τα χρήματα του 11μηνου. Η επιστροφή αφορά 750.000 ιδιωτικού και 350.000 του δημόσιου τομέα» συμπλήρωσε ο κ Βρούτσης λέγοντας ξανά ότι «η πρόβλεψη μας και θα περιγράφεται στη υπουργική απόφαση, είναι οι δικαιούχοι χήρες-χήροι και κληρονόμοι θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνταν συνταξιούχοι που έχουν αποβιώσει».