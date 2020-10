Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κομισιόν: Προμήθεια επιπλέον δόσεων ρεμδεσιβίρης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Gilead.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε την Πέμπτη κοινή σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Gilead για την προμήθεια έως και 500.000 δόσεων του Veklury, (το εμπορικό σήμα του Remdesivir), όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

Συνολικά, 36 χώρες υπογράφουν την κοινή συμφωνία προμηθειών του Veklury, συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ, του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και της Αλβανίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας, του Κοσσόβου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Όλες οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν να παραγγείλουν τις προμήθειες Veklury απευθείας.

Η Κομισιόν σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση ότι το Veklury είναι σε αυτό το στάδιο το μόνο φάρμακο με άδεια κυκλοφορίας υπό όρους στην ΕΕ για τη θεραπεία ασθενών με COVID-19 που χρειάζονται παροχή οξυγόνου.

Η Στέλλα Κυριακίδη, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, δήλωσε: «Σήμερα εξασφαλίζουμε πρόσβαση στο Remdesivir για τη θεραπεία έως και 500.000 ασθενών που έχουν ανάγκη. Δεν αφήνουμε τίποτα στις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε ότι η ασφαλής και αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή είναι διαθέσιμη έναντι του COVID-19. Μέσω των Κοινοτικών Προμηθειών μας, ενδυναμώνουμε τις χώρες σε όλη την Ευρώπη να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ζωτικό εξοπλισμό και φάρμακα. Είμαστε πάντα πιο δυνατοί μαζί, και αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στη δράση κατά του COVID-19 ».

Υπενθυμίζεται ότι η υπογραφή αυτής της κοινής σύμβασης προμηθειών έρχεται σε συνέχεια της σύμβασης που υπέγραψε η Επιτροπή με τη Gilead για την εξασφάλιση 33.380 δόσεων του Veklury που έχουν διανεμηθεί σε ολόκληρη την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Αύγουστο. Αυτή η σύμβαση χρηματοδοτήθηκε από το μέσο έκτακτης βοήθειας της Επιτροπής (ESI), συνολικού ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ.