Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: “Καταπέλτης” η Εισαγγελέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, καθώς η εισαγγελέας ζήτησε να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά στους κατηγορούμενους. Ποιους εξαίρεσε.

Ένταση προκλήθηκε στο δικαστήριο με την πρόταση της εισαγγελέως Αδαμαντίας Οικονόμου, που πρότεινε αρχικά την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών στους κατηγορουμένους της δίκης της Χρυσής Αυγής.

«Τι ελαφρυντικά να προτείνω όταν τους κρίνατε εγκληματική οργάνωση; Πώς να δώσω ελαφρυντικό όταν έχουν κριθεί ένοχοι για εγκλήματα που πλήττουν το δημοκρατικό πολίτευμα; Είμαι αναγκασμένη να προτείνω συλλήβδην την απόρριψη των ελαφρυντικών» είπε η κ. εισαγγελέας.

Η Εισαγγελέας πρότεινε αρχικά ελαφρυντικό για τους Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα και Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, οι οποίοι δεν κατηγορούνται για συμμετοχή σε αξιόποινες πράξεις που αποδίδονται στην εγκληματική οργάνωση και υποβλήθηκε από την υπεράσπιση του, η αναγνώριση του ελαφρυντικού του άρθρου 187 παρ 6 του παλαιού ΠΚ.

Ακολούθως και μετά την ένταση που προκλήθηκε, έλαβε το λόγο και πρότεινε τελικά να δοθεί το ελαφρυντικό του 187 παρ 6 του παλιού ΠΚ σε όλους όσους κρίθηκαν ένοχοι μόνο για ένταξη εγκληματικής οργάνωσης αλλά δεν έχουν άλλο κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα, διευκρινίζοντας ότι από τους 7 κατηγορούμενους για Διεύθυνση δεν μπορεί να λάβει κανείς, άρα μένουν εκτός Μιχαλολιάκος και οι άλλοι 6.

Χωρίς να κάνουν δηλώσεις προσήλθαν στο Εφετείο η Μάγδα και ο Τάκης Φύσσας

Γύρω στις 12.45μμ, η Μάγδα και ο Τάκης Φύσσας προσήλθαν, χωρίς να κάνουν δηλώσεις, στο Εφετείο όπου συνεχίζεται η διαδικασία επί των ελαφρυντικών για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Νωρίτερα, η μητέρα του Παύλου είχε βρεθεί στο σημείο της δολοφονίας του στο Κερατσίνι όπου άφησε λουλούδια και επανέλαβε ότι «δικαιώθηκε η κοινωνία».

Το προηγούμενο βράδυ η κ. Φύσσα είχε χαρακτηρίσει «ιστορική νίκη» για την Δημοκρατία την απόφαση και σε αναμονή των ποινών είχε εκδηλώσει την προσδοκία η επόμενη ημέρα να εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο.

Στο Εφετείο, η διαδικασία προβλέπει ότι μετά την αγόρευση της εισαγγελέως επί των ελαφρυντικών, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έχουν το δικαίωμα να δευτερολογήσουν. Αμέσως μετά, το δικαστήριο θα συνεδριάσει επί των ποινών. Αργά το βράδυ της Πέμπτης, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να ανακοινωθεί η τύχη των καταδικασμένων πλέον στελεχών της Χρυσής Αυγής.