Πολιτισμός

Νόμπελ Λογοτεχνίας: Το βραβείο στην Λουίζ Γκλουκ

Η αμερικανίδα ποιήτρια Λουίζ Γκλουκ τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Η αμερικανίδα ποιήτρια Λουίζ Γκλουκ, 77 ετών, τιμήθηκε σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2020, μια βράβευση που αποτελεί το επιστέγασμα ενός έργου που άρχισε στα τέλη των ετών του 1960.

Βραβεύθηκε «για τη χαρακτηριστική ποιητική φωνή της που με την αυστηρή ομορφιά της κάνει παγκόσμια την ατομική εμπειρία», σύμφωνα με την ανακοίνωση της σουηδικής Ακαδημίας που απονέμει το βραβείο.

Η παιδική ηλικία και η οικογενειακή ζωή, η στενή σχέση ανάμεσα στους γονείς και τους αδελφούς και τις αδελφές αποτελούν κεντρική θεματική στο έργο της.

«Averno» (2006) είναι ο τίτλος της κορυφαίας ποιητικής συλλογής της, μιας οραματικής ερμηνείας του μύθου της καθόδου της Περσεφόνης στον κάτω κόσμο ως αιχμάλωτης του Άδη, του θεού του θανάτου. Ένα άλλο θεαματικό επίτευγμά της είναι η τελευταία συλλογή της με τίτλο «Πιστή κι ενάρετη νύχτα».

Δύο χρόνια μετά την Πολωνή Όλγκα Τοκάρτσουκ, η Λουίζ Γκλουκ είναι η 16η γυναίκα που τιμάται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατ. κορωνών Σουηδίας (958.000 ευρώ).