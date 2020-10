Πολιτική

Βορίδης: αυστηρότερες ποινές για όσους κακοποιούν ζώα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηρότερο πειθαρχικό κώδικα για τους βασανιστές ζώων φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση μετά τον ακρωτηριασμό σκύλου στην Κρήτη.

Το πρόσφατο συγκλονιστικό περιστατικό με τον ακρωτηριασμό σκύλου στα Χανιά, δεν πέρασε απαρατήρητο από την κυβέρνηση.

Ο Μάκης Βορίδης, μέσω του αρμόδιου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφάσισε να φέρει στη Βουλή αυστηρότερο πειθαρχικό κώδικα για τους βασανιστές ζώων.

«Ο πρόσφατος άγριος βασανισμός ζώου που συνέβη στην Κρήτη αναδεικνύει την αναγκαιότητα της θέσπισης ενός βαρύτερου ποινικού πλαισίου, που θα καθιστά αποτελεσματικότερη τη δίωξη και τιμωρία των βασανιστών ζώων. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προτείνουμε στη Βουλή να υιοθετήσει τέτοια βαρύτερη νομοθεσία» δήλωσε ο υπουργός.