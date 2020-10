Κοινωνία

ΟΑΣΑ: 60 λεωφορειακές γραμμές στην Περιφέρεια αναλαμβάνουν τα ΚΤΕΛ Αττικής

Συνεργασία ΟΑΣΑ με τα ΚΤΕΛ Αττικής για την άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Τα οφέλη, οι οικονομικοί όροι και το αντικείμενο της συνεργασίας.

Τη σταδιακή ανάθεση εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου 60 λεωφορειακών γραμμών εντός της Περιφέρειας Αττικής, έως τα τέλη Νοεμβρίου προβλέπει η συνεργασία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών με την ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ.

Η συνεργασία ΟΑΣΑ με τα ΚΤΕΛ Αττικής, η οποία και θα έχει διάρκεια δυο ετών με βάση τη σύμβαση, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, που περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια 300 λεωφορείων ηλικίας έως 10 ετών μέσω Leasing καθώς και προσλήψεις οδηγών, μηχανοδηγών και τεχνιτών σε ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ.

"Η προσωρινή εκχώρηση συγκοινωνιακού έργου εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορΟνοϊού COVID - 19. Τα έκτακτα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ για τα ΜΜΜ σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορΟνοϊού COVID-19 και πρωτίστως ο αποτελεσματικός περιορισμός της πληρότητας των λεωφορείων και τρόλεϊ σε ποσοστό 65%, επιβάλλουν τη βελτίωση των χρονοαποστάσεων των γραμμών λεωφορείων και τρόλεϊ, για την αποφυγή φαινομένων συνωστισμού" σημειώνεται στο ενημερωτικό σημείωμα του ΟΑΣΑ.

Για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου θα ενταχθούν στο στόλο του ΟΑΣΑ 200 αστικά λεωφορεία εκ των οποίων 164 κανονικά (12 μέτρων), 30 αρθρωτά (18 μέτρων) και 6 μικρολεωφορεία (8 μέτρων). Το ετήσιο κόστος ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. το οποίο θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 24.131.018 ευρώ. Το κόστος αυτό έχει υπολογιστεί με προσφερόμενη τιμή 1,41 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο.

Οι γραμμές που θα ανατεθούν σταδιακά μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2020 στα ΚΤΕΛ Ν. Αττικής είναι:

Γραμμές περιοχής Βόρειας Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές που συνδέουν την περιοχή της Κηφισιάς με περιοχές όπως η Ροδόπολη, το Κρυονέρι, ο 'Αγιος Στέφανος, ο Διόνυσος, οι Θρακομακεδόνες.

Γραμμές περιοχής Δυτικής Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές οι οποίες συνδέουν την περιοχή της Ελευσίνας με περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, η Μάνδρα, η Μαγούλα.

Γραμμές περιοχής Ανατολικής Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές που συνδέουν τους σταθμούς μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και Νομισματοκοπείο με περιοχές όπως η Ανθούσα, η Αρτέμιδα, το Κορωπί, η Παλλήνη, η Ραφήνα.

Γραμμές περιοχής Νότιας Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι γραμμές οι οποίες συνδέουν το σταθμό του μετρό «Ελληνικό» με περιοχές όπως η Σαρωνίδα, η Βάρκιζα, η Γλυφάδα.

Η παροχή των υπηρεσιών διαιρείται σε δύο περιόδους χειμερινή και θερινή για τις οποίες ο ΟΑΣΑ έχει καταρτίσει πρόγραμμα σε ημερήσια βάση.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του ΟΑΣΑ, με την ανάθεση των περιφερειακών γραμμών:

200 οχήματα και 550 επιπλέον οδηγοί εντάσσονται σε ημερήσια βάση στο σύστημα των αστικών συγκοινωνιών αρμοδιότητας ΟΑΣΑ

Επιτυγχάνεται το 100% της εκτέλεσης των δρομολογίων με βελτιωμένες χρονοαποστάσεις.

Μειώνονται οι χρόνοι αναμονής στις στάσεις σε όλο το δίκτυο του ΟΑΣΑ.

Με την εξοικονόμηση πόρων (οχήματα και οδηγοί) θα βελτιωθούν σημαντικά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των λεωφορειακών γραμμών στον αστικό ιστό της Αθήνας οι οποίες εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επιβατών και περιλαμβάνουν πολλαπλές μετεπιβιβάσεις (γραμμές κορμού, κεντρικές, διακεντρικές γραμμές και τροφοδοτικές γραμμές).

Η προσωρινή ανάθεση της εκτέλεσης των περιφερειακών γραμμών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση εσόδων στις συγκεκριμένες γραμμές, αφενός λόγω περιορισμού της εισιτηριοδιαφυγής και αφετέρου χάρη στα νέα σημεία πώλησης εισιτηρίων του ΟΑΣΑ που θα λειτουργούν από την ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε.

Τιμές εισιτηρίων

Οι τιμές των εισιτηρίων στις λεωφορειακές γραμμές που θα εξυπηρετούνται από την ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε., παραμένουν ίδιες με τις ισχύουσες στο συγκοινωνιακό δίκτυο του ΟΑΣΑ. Οι εισπράξεις απ' τα κόμιστρα του συγκεκριμένου συγκοινωνιακού έργου αποτελούν έσοδα του ΟΑΣΑ. Στην αρμοδιότητα του Οργανισμού εμπίπτει εξάλλου και ο έλεγχος για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων με στόχο την αξιόπιστη και ποιοτική εκτέλεση του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου. Το συγκοινωνιακό έργο που ανατίθεται αντιστοιχεί ετησίως σε 17,1 εκατ. οχηματοχιλιόμετρα, ήτοι στο 19,97% του οδικού συγκοινωνιακού έργου.

Τηλεματική & Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

Στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού, τα οχήματα των ΚΤΕΛ εντάσσονται άμεσα στο σύστημα των αστικών συγκοινωνιών, ενώ ο εξοπλισμός τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα οχήματα αυτά θα εγκατασταθεί σταδιακά.

Στην τελική φάση, τα ΚΤΕΛ θα εγκαταστήσουν σύστημα για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατό με το Αυτόνομο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) που έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ο ΟΑΣΑ και κατάλληλο σύστημα τηλεματικής.