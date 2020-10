Κόσμος

ΗΠΑ: ομάδα σχεδίαζε την απαγωγή της κυβερνήτη του Μίσιγκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γκρέτσεν Ουίτμερ, συχνός στόχος της οργής του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι το μίσος, ο φανατισμός και η βία δεν έχουν καμία θέση στην πολιτεία του Μίσιγκαν...

Συνολικά 13 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 6 άνδρες που σχετίζονται με την πολιτοφυλακή Wolverine Watchmen, συνελήφθησαν καθώς φέρονται να σχεδίαζαν την απαγωγή της κυβερνήτη του Μίσιγκαν και να επιτεθούν στο κτίριο του Καπιτωλίου, έγινε σήμερα γνωστό από τις εισαγγελικές αρχές.

Η ομάδα σχεδίαζε να απαγάγει την Γκρέτσεν Ουίτμερ, μια Δημοκρατική και συχνό στόχο της οργής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με έγγραφα του FBI που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. «Οι προσπάθειάς μας αποκάλυψαν λεπτομερή σχέδια που θα έθεταν σε κίνδυνο τις ζωές μελών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, κυβερνητικών αξιωματούχων και του ευρύτερου κοινού», είπε η γενική εισαγγελέας του Μίσιγκαν Ντάνα Νέσελ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε για να ανακοινώσει το κατηγορητήριο.

Εσωτερικά υπομνήματα των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας είχαν προειδοποιήσει τους τελευταίους μήνες ότι βίαιοι εγχώριοι εξτρεμιστές θα μπορούσαν να απειλήσουν στόχους που συνδέονταν με τις εκλογές, μια ανησυχία που είχε επιταθεί από την πανδημία του νέου κορονοϊού, τις πολιτικές εντάσεις, την πολιτική αναταραχή και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης από το εξωτερικό. Ο Άντριου Μπερτζ, εισαγγελέας στο δυτικό τμήμα του Μίσιγκαν, είπε ότι το FBI έμαθε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι μια ομάδα ανθρώπων συζητούσε τη «βίαιη ανατροπή» της κυβέρνησης του Μίσιγκαν. Η ομάδα των έξι μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με την ισόβια κάθειρξη εάν καταδικαστεί με τις κατηγορίες για απόπειρα απαγωγής της Ουίτμερ, σύμφωνα με τον Μπερτζ.

Δύο εξ αυτών ειδικά «… συζητούσαν να πυροδοτήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς για να οδηγήσουν την αστυνομία μακριά από την περιοχή που βρίσκεται το σπίτι (της Ουίτμερ)» και ένας εξ αυτών «επιθεώρησε το κάτω μέρος μιας γέφυρας σε αυτοκινητόδρομο του Μίσιγκαν για να εντοπίσει σημεία όπου θα τοποθετούσε τα εκρηκτικά», εξήγησε ο εισαγγελέας. Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, η γενική εισαγγελέας του Μίσιγκαν είπε ότι το γραφείο της απήγγειλε επιπλέον κατηγορίες σε βάρος των μελών της πολιτοφυλακής Wolverine Watchmen. «Οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι ότι προσπάθησαν να βρουν τις διευθύνσεις των σπιτιών μελών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου προκειμένου να τους στοχοθετήσουν, να διατυπώσουν απειλές για βία που στόχευε στο να υποκινήσει έναν εμφύλιο πόλεμο».

Σύμφωνα με τα έγγραφα του FBI, ένας εκ των συλληφθέντων, ο Άνταμ Φοξ είχε αναφέρει επανειλημμένως πως ήθελε να απαγάγει την Ουίτμερ πριν από τις εθνικές εκλογές. Σε ένα τηλεφώνημα τον Ιούνιο, ο Φοξ είπε ότι θα δίκαζε την Ουίτμερ για «προδοσία» αφού την είχε πάρει όμηρο. Σε ένα βίντεο που είχε προβληθεί ζωντανά σε ιδιωτική ομάδα του Facebook, ο Φοξ αποκαλούσε την Ουίτμερ «τυραννική σκύλα», επειδή είχε περιορίσει την πρόσβαση στα γυμναστήρια λόγω του νέου κορονοϊού. «Δεν ξέρω, αγόρια, πρέπει να κάνουμε κάτι. Συνδεθείτε με εμένα στο άλλο σύστημα επικοινωνίας, δώστε μου κάποιες ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε», λέει ο Φοξ στο βίντεο.

Η Γκρέτσεν Ουίτμερ, που είχε στοχοθετηθεί από τον Τραμπ για τις προσπάθειές της να επιβάλει μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι ενθαρρύνει εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως τους «άρρωστους και εξαχρειωμένους άντρες» που «προετοιμαζόντουσαν να με απαγάγουν και πιθανόν να με σκοτώσουν», αναφέροντας ως παράδειγμα την άρνηση του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα να καταδικάσει τους υπέρμαχους της ανωτερότητας της λευκής φυλής στο πρόσφατο ντιμπέιτ με τον Τζο Μπάιντεν.

«Όταν οι ηγέτες μας συναντιούνται, ενθαρρύνουν και διατηρούν σχέσεις με εγχώριους τρομοκράτες, νομιμοποιούν τις ενέργειές τους και είναι συνένοχοι», δήλωσε η Ουίτμερ σε συνέντευξη Τύπου. «Δεν είμαστε ο ένας εχθρός του άλλου, είπε. «Το μίσος, ο φανατισμός και η βία δεν έχουν καμία θέση στην πολιτεία του Μίσιγκαν», είπε η κυβερνήτης, ευχαριστώντας τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για την αποτροπή της απαγωγής και τη σύλληψη των φερόμενων δραστών.