Κόσμος

Ν. Κορέα: Φωτιά σε ουρανοξύστη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες τυλίχθηκε το πολυώροφο κτιριακό συγκρότημα. Δεκάδες είναι οι τραυματίες.

“Πύρινη κόλαση” στην πόλη Ουλσάν της Νοτίου Κορέας, όπου ένας ουρανοξύστης παραδόθηκε στις φλόγες.

Το κτιριακό συγκρότημα, 33 ορόφων, έγινε παρανάλωμα του πυρός, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαλκόνι, εξαπλώθηκε αστραπιαία πριν προλάβουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Πανικόβλητοι ένοικοι κατέφυγαν στην ταράτσα για να σωθούν.

Οι διασώστες απεγκλώβισαν περισσότερους από 70 ενοίκους, ενώ παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε 88 ανθρώπους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, παραμένουν, μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.