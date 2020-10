Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου: Επίθεση στο γραφείο του Πρύτανη

Ομάδα νεαρών πέταξε μπογιές, αναποδογύρισαν γραφεία και προκάλεσαν ζημιές.

Εκτεταμένες φθορές προκάλεσε ομάδα ατόμων που εισέβαλε στο γραφείο του πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο, Ανδρέα Μπουντουβή, στην Πολυτεχνειούπολη, χωρίς ωστόσο ο πρύτανης να βρίσκεται εκεί την ώρα του συμβάντος.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, ομάδα 10 έως 15 ατόμων μπήκαν ξαφνικά στο γραφείο του πρύτανη, έριξαν μπογιές και πέταξαν φέιγ βολάν που έγραφαν «Κάτω τα χέρια από το κτίριο Γκίνη και το κάτω Πολυτεχνείο», ισχυριζόμενοι ότι η δράση τους αποτελεί «πολιτική παρέμβαση».

Πηγές αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «μέσα σε τρία το πολύ λεπτά προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές», ενώ ο κ. Μπουντουβής παραμένει στον χώρο, μαζί με το προσωπικό του γραφείου του.

Η ΟΝΝΕΔ / ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναφέρει σε ανακοίνωση της "Σήμερα το πρωί ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο γραφείο του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Ανδρέα Μπουντουβή, προκαλώντας βανδαλισμούς εντός του γραφείου του και προπηλακίζοντας τον ίδιο, ως «πολιτική παρέμβαση για την κατάληψη Γκίνη». Η βία και οι τραμπουκισμοί μόνο πολιτικές παρεμβάσεις δεν είναι. Είναι παράνομες ενέργειες και μόνο ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται. Η εμβληματική μεταρρύθμιση της κατάργησης του ασύλου ανομίας και της επαναφοράς του στην πραγματική έννοια της ακαδημαϊκής ελευθερίας έχει θέσει πλέον τις βάσεις για την καθιέρωση ειδικού σώματος πανεπιστημιακής φύλαξης -πράγμα που αποτελεί πάγια πρόταση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ-, ούτως ώστε οι τραμπούκοι κάθε «απόχρωσης» να συλλαμβάνονται και να λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη. Όσο και αν κάποιοι αρνούνται να το αποδεχτούν, οι μέρες της ανομίας έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Το Πανεπιστήμιο επιστρέφει στους φυσικούς κατόχους του, δηλαδή τους φοιτητές, τους καθηγητές και τους εργαζομένους. Η νομιμότητα και η ασφάλεια στα πανεπιστήμια δεν είναι υπό διαπραγμάτευση".

Με ανακοίνωση της, η Ελληνική Λύση "καταγγέλλει το νέο κρούσμα βίας παρακρατικών κουκουλοφόρων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με την εισβολή στο γραφείο του πρυτάνεως και την φυγάδευση του τελευταίου. Ασεβείς προς τον «πνευματικό πατέρα» που τους εξασφαλίζει το «Ευ Ζην», συμπεριφορά «θεραπαινίδων» κοινωνικής παρακμής. Η κυβέρνηση που «θα έβγαζε τις κουκούλες και θα καταργούσε το άσυλο», μετέτρεψε τα πανεπιστήμια σε «άσυλα κουκουλοφόρων». Η Ελληνική Λύση απαιτεί, έξω τα κόμματα και οι παρακρατικοί από τα πανεπιστήμια και όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα"|.