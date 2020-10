Οικονομία

Ποιοι παίρνουν δωρεάν κεφάλαιο κίνησης ως 50000 ευρώ

“Στον αέρα” προγράμματα χορήγησης από 9 Περιφέρειες, συνολικού ύψους 519 εκ. ευρώ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Σε πάνω από μισό δισ. ευρώ και συγκεκριμένα στα 519 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που θα διατεθεί έως έκτακτη ενίσχυση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Το ελάχιστο ύψος της ενίσχυσης ανά επιχείρηση είναι οι 3.000 ευρώ και το μέγιστο οι 50.000 ευρώ.

Τα κονδύλια αυτά θα αυξηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα καθώς αντιστοιχούν σε δεσμεύσεις στις 9 εκ των 13 περιφερειών της χώρας και απομένει η προκήρυξη των αντίστοιχων προγραμμάτων ενίσχυσης και από τις άλλες τέσσερις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω ποσό είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ ως άμεση ενίσχυση στις επιχειρήσεις με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης. Επισημαίνεται ότι τα χρήματα θα δοθούν με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, κάτι που σημαίνει ότι δεν επιστρέφονται.

Οι ενεργές προκηρύξεις

Αυτή τη στιγμή, έχουν βγει στον «αέρα» τα προγράμματα ενίσχυσης των περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Το μεγαλύτερο ποσό, που ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ, θα δοθεί από την περιφέρεια Αττικής και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 150 εκατ. ευρώ, η Κρήτη με 50 εκατ. ευρώ, η Δυτική Ελλάδα με 30 εκατ. ευρώ, η Πελοπόννησος με 30 εκατ. ευρώ, το Βόρειο Αιγαίο με 25 εκατ. ευρώ, των Ιονίων Νήσων με 14 εκατ. ευρώ, η Στερεά Ελλάδα με 10 εκατ. ευρώ και η Δυτική Μακεδονία με επίσης 10 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα όρια της ενίσχυσης, αυτά κυμαίνονται από 5.000 έως 50.000 ευρώ για τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Για την Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά, τα όρια κυμαίνονται από 3.000 έως 40.000 ευρώ, για τη Στερεά Ελλάδα από 4.000 έως 40.000 ευρώ και για την Πελοπόννησο από 4.000 έως 50.000 ευρώ.

Μορφή ενίσχυσης

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο και μέγιστο ποσό όσο προβλέπεται ανά περιφέρεια. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)

Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο του ανώτατου επιτρεπόμενου ανά περιφέρεια, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στο ύψος της μέγιστης προβλεπόμενης χρηματοδότησης, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη δράση.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα λήψης της επιχορήγησης έχουν οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στις παραπάνω περιφέρειες και στους ΚΑΔ που περιλαμβάνουν οι αναλυτικές προσκλήσεις και η νομική τους μορφή είναι μία από τις ακόλουθες:

Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρεία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Κοινωνία Αστικού Δικαίου.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι εξής:

Να δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια που αφορά η πρόσκληση.

Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της αναλυτικής πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.

Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α' 137).

Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές στις 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.

Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).

Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.