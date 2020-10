Πολιτική

Συνάντηση Δένδια με στελέχη της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΥΠΕΞ είχε επαφές και με την κυβέρνηση του Κοσόβου. Τι συζήτησε με τον πρωθυπουργό και την πρόεδρο της Βουλής Βιόσα Οσμάνι.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δεσμεύθηκε να προτείνει ημερομηνία για τις διερευνητικές επαφές, επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Πρίστινα.

«Η τουρκική πλευρά, ο κ. Τσαβούσογλου, δεσμεύθηκε να προτείνει συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως ξέρετε, η επόμενη συνάντηση πρόκειται να γίνει στην Τουρκία», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Έτσι είναι η σειρά. Η τελευταία είχε γίνει το 2016 στην Αθήνα, οπότε η Τουρκία που πρόκειται να φιλοξενήσει την επόμενη συνάντηση πρέπει να προτείνει και τη σχετική ημερομηνία. Αναμένουμε από την τουρκική πλευρά» σημείωσε.

Αναφορικά με την επίσκεψή του στην Πρίστινα, όπου πραγματοποίησε σειρά επαφών, ο κ. Δένδιας επεσήμανε πως στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η Ελλάδα να καταστεί ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Όπως ανέφερε, στις επαφές του στην Πρίστινα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν «τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, τον διάλογο Πρίστινας-Βελιγραδίου, αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας με την Ελλάδα. Την επαύξηση των οικονομικών μας συναλλαγών».

«Ιδίως, είχαμε συζητήσεις που αφορούν τα θέματα της ενέργειας», είπε και πρόσθεσε: «Όπως ξέρετε, η κυβέρνηση καταβάλει μία μεγάλη προσπάθεια να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων».

Κατά την επίσκεψή του στην Πρίστινα, ο κ. Δένδιας πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αβντούλα Χότι (Avdullah Hoti), την υπουργό Εξωτερικών, Μελίζα Χαραντινάι-Στούμπλα (Meliza Haradinaj-Stublla) και την πρόεδρο της Βουλής Βιόσα Οσμάνι (Vjosa Osmani).

Συναντήθηκε ακόμη με στελέχη της Ελληνικής Δύναμης (ΕΛΔΥΚΟ) που μετέχει στην KFOR, ενώ επισκέφθηκε το Σερβο-Ορθόδοξο Μοναστήρι της Gracanica.

Τον κ. Δένδια συνόδευσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης.