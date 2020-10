Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας

Δείτε το επίπεδο συναγερμού ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά τι ισχύει για κάθε περιοχή. Πού βρίσκεται η Αττική.

Σε εφαρμογή θέτει η ελληνική κυβέρνηση, κατά τη δεύτερη φάση της πανδημίας, στοχευμένα τοπικά μέτρα για την ασφαλή και ομαλή συνέχιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αξιοποιώντας την πείρα της πρώτης φάσης της πανδημίας, καθώς και τα επιστημονικά και τεχνολογικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιείται στην ιστοσελίδα https://covid19.gov.gr ο Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19, που περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων και κανόνων για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας (Επίπεδο 1 - Ετοιμότητας, Επίπεδο 2 - Επιτήρησης, Επίπεδο 3 - Αυξημένης Επιτήρησης και Επίπεδο 4 - Αυξημένου Κινδύνου).

Ο καθορισμός του επιπέδου συναγερμού σε κάθε περιοχή εξαρτάται από την αυξανόμενη ή μειούμενη τάση επιδημιολογικών μεγεθών, όπως ο αριθμός κρουσμάτων ανά 100 χιλιάδες κατοίκους, των δεικτών πληρότητας του συστήματος Υγείας (πχ. χρησιμοποιούμενες απλές κλίνες και κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας) και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιδημιολογικής κατάστασης, όπως αυτά αποτυπώνονται από τα δεδομένα της ιχνηλάτησης. Η γεωγραφική αναφορά και εφαρμογή των μέτρων πραγματοποιείται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, εκτός αν προκύψουν έκτακτες περιστάσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας που να δικαιολογούν εξαιρέσεις σε τοπικό επίπεδο εντός της περιφερειακής ενότητας.

Η ενημέρωση για τα προληπτικά μέτρα σε κάθε περιοχή της χώρας μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: α) με την εισαγωγή ταχυδρομικού κωδικού στο σχετικό πεδίο β) επιλέγοντας την περιφερειακή ενότητα από το οικείο μενού ή γ) κάνοντας κλικ στην περιοχή ενδιαφέροντος πάνω στον χάρτη.

Ο χάρτης θα επικαιροποιείται ανά 14 ημέρες με βάση τις εισηγήσεις ειδικής επιτροπής λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας ή και συχνότερα, όταν αυτό επιβάλλεται από τους υγειονομικούς και επιδημιολογικούς δείκτες. Ο προσδιορισμός των μέτρων και κανόνων υπόκειται σε τροποποιήσεις με βάση νεότερα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα.

Πιερρακάκης: οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους ένα ακόμα εργαλείο

Τον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης μαζί με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά.

Ειδικότερα, όπως τόνισε «από σήμερα οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους ένα ακόμα εργαλείο: έναν χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον κορονοϊό» κι ανέφερε ότι ο χάρτης έρχεται να συμπληρώσει την πληροφορία που παρέχεται μέσω του ιστοτόπου covid19.gov.gr. «Το site αυτό λειτουργεί ήδη από την περίοδο των περιοριστικών μέτρων, το διαχειρίζεται η Προεδρία της Κυβέρνησης και εκεί αναρτώνται όλες οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται».

Μάλιστα, θέτοντας το ερώτημα γιατί χρειάζεται αυτός ο χάρτης, ο υπουργός είπε χαρακτηριστικά «διότι διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα κενό ως προς τη δυνατότητα άμεσου εντοπισμού της πληροφορίας σε τοπικό επίπεδο. Διαπιστώσαμε την ανάγκη ύπαρξης ενός κεντρικού σημείου όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα μέτρα τα οποία ισχύουν αυτή τη στιγμή στη χώρα ανά περιοχή και θα τα οπτικοποιεί στον ελληνικό χάρτη».

Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι «υπάρχουν τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων και κανόνων, ανάλογα με τα κρούσματα που εμφανίζει κάθε περιοχή. Ο καθορισμός του επιπέδου κινδύνου συναρτάται από την τάση των επιδημιολογικών μεγεθών».

Μάλιστα, όπως υπογράμμισε «κάθε επίπεδο περιλαμβάνει μια δέσμη προληπτικών μέτρων και κανόνων. Με απλά λόγια: τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε συγκεκριμένους χώρους - και υπό ποιες προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή οι δέσμες μέτρων και κανόνων εξειδικεύονται μέχρι το επίπεδο της περιφερειακής ενότητας. Αν, όμως, κριθεί σκόπιμο στο μέλλον, η εξειδίκευση αυτή μπορεί να γίνει σε μικρότερη κλίμακα».

Ο χάρτης δίνει στους πολίτες δύο δυνατότητες: είτε να κάνουν κλικ στο σημείο του χάρτη που τους ενδιαφέρει, ώστε να δουν το επίπεδο στο οποίο υπάγεται η περιοχή, είτε να πληκτρολογήσουν τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής που αναζητούν και να τους ανακατευθύνει η σελίδα στο σχετικό σημείο του χάρτη. Αμέσως μετά, πατώντας «δείξε μου τα μέτρα» θα ανοίγει ανά επίπεδο το σύνολο των μέτρων που ισχύουν στην περιοχή.

Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρίνισε ότι «ο χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί μια ιδέα από την κοινωνία των πολιτών - συγκεκριμένα, την αλιεύσαμε για πρώτη φορά σε ανάρτηση του ιδρυτή γνωστής start-up. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε ανοιχτοί στις ιδέες και τις προτάσεις που μας υποβάλλουν πολίτες και φορείς. Τις αξιολογούμε και υλοποιούμε όσες είναι συμβατές με τον σχεδιασμό μας και παράγουν προστιθέμενη αξία. Δουλεύοντας όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για όλους. Η κρισιμότητα της περιόδου δεν επιτρέπει πολλά λόγια. Εργαλεία όπως αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα δεν έρχονται να υποκαταστήσουν την ατομική και την κοινωνική υπευθυνότητα, αλλά αποσκοπούν στο να μας βοηθήσουν όλους να είμαστε σε εγρήγορση. Ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, φοράμε μάσκα, κρατάμε αποστάσεις, τηρούμε τα μέτρα προσωπικής υγιεινής».

Δείτε τα μέτρα εν ισχύ ανά επίπεδο συναγερμού:

Δείτε το επίπεδο συναγερμού ανά περιφερειακή ενότητα: