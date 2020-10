Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: άλωσαν το ΟΑΚΑ οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύθηκε το κακό ξεκίνημα των γηπεδούχων και δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα.

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, στο ΟΑΚΑ και πήρε μία δίκαιη νίκη, με 78-71, επί του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Γιώργος Πρίντεζης θυμήθηκε ποιος είναι σημειώνοντας 17 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Οκτάβιους Έλις έκανε «θραύση» στη ρακέτα, με 13 ριμπάουντ.

Η ομάδα του Πειραιά είχε τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ξέφυγε και με +15 και παρά το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός μείωσε λίγες φορές στους 4 πόντους, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έβγαλαν κάθε φορά τη σωστή αντίδραση.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στη διοργάνωση φέτος, καθώς στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί με έναν πόντο από τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός που είχε κορυφαίους τους Μάρκους Φόστερ (15π.) και Ιωάννη Παπαπέτρου (13π.) γνώρισε την πρώτη ήττα του μετά τη μεγάλη νίκη στη Μόσχα επί της Κίμκι, στην 1η αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 12-22, 35-44, 57-62, 71-78