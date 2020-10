Τεχνολογία - Επιστήμη

Αμερικανικές εκλογές: “φρένο” στα fake news βάζει το Twitter

Εφαρμόζει νέα μέτρα για να αποτρέψει τη διάδοση ψευδών πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών...

Το Twitter έθεσε από σήμερα σε εφαρμογή νέα μέτρα για να αποτρέψει τη διάδοση ψευδών πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Σε ένα μπλογκ, η πλατφόρμα αναφέρει ότι οι χρήστες της, μεταξύ των οποίων και οι υποψήφιοι, δεν θα μπορούν να ανακηρύξουν τη νίκη τους παρά μόνο αν επιβεβαιώνεται από τα επίσημα αποτελέσματα ή αν θεωρείται δεδομένη από τις προβλέψεις τουλάχιστον δύο μεγάλων μέσων ενημέρωσης.

«Για να καθορίσουμε το αποτέλεσμα χρειαζόμαστε είτε μια ανακοίνωση των υπευθύνων της Πολιτείας για τις εκλογές, είτε μια πρόβλεψη από τουλάχιστον δύο δημοσιογραφικά όργανα πανεθνικής κάλυψης, τα οποία δημοσιεύουν τα αποτελέσματα κατά ανεξάρτητο τρόπο», αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση της εταιρείας του Τζακ Ντόρσεϊ.

Το Twitter θα επισημαίνει τις αναρτήσεις που «περιλαμβάνουν πρόωρους ισχυρισμούς» και θα παραπέμπει τους χρήστες του σε επίσημες ιστοσελίδες για τα αποτελέσματα.

Η πλατφόρμα δεν διευκρίνισε ποια πανεθνικά ΜΜΕ θεωρεί ότι ανακοινώνουν ορθές προβλέψεις. Όμως συνήθως, τη βραδιά των εκλογών, τα ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως το Associated Press ή τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα όπως τα ABC News, Fox News και CNN ανακοινώνουν προκαταρκτικά αποτελέσματα τα οποία επιβεβαιώνονται αργότερα.