Κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αττική Οδό

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο τη νύχτα της Παρασκευής.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα στην Αττική Οδό, σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Θύμα του τροχαίου, που σημειώθηκε στις 00:50, είναι ένας 52χρονος οδηγός.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΙΧ που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε διαχωριστικό τοιχίο, της Αττικής Οδού, στα όρια της Αγίας Παρασκευής.

Η πρόσκρουση του οχήματος στο τοιχίο είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 52χρονου.