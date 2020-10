Κοινωνία

Τσιφλιτάκος στον ΑΝΤ1: Ο 18χρονος έπεσε νεκρός για λίγα κοσμήματα (βίντεο)

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 18χρονου Ρομά μιλά για τις συνθήκες του θανάτου του. Τι λέει για τα επεισόδια που ακολούθησαν της ανθρωποκτονίας.