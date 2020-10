Πολιτισμός

Μενδώνη: Χωρίς θέατρο και κινηματογράφο θα οδηγηθούμε όλοι στον ψυχίατρο

Μέτρα για τις παραστάσεις και καμπάνια "προκειμένου να πεισθεί ο κόσμος ότι το ζωντανό θέαμα είναι ασφαλές".

Για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν σχετικά με τη λειτουργία των χώρων του θεάματος, μίλησε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.



Όπως είπε η κ. Μενδώνη στο Mega, οι κλάδοι του πολιτισμού έχουν αντιμετωπίσει ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας. Ακόμα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, όπου η κατάσταση είναι χαοτική στις επαγγελματικές σχέσεις.

Υποστήριξε πως χωρίς κινηματογράφο και θέατρο όλο το χειμώνα θα ήταν δύσκολο για όλους τους πολίτες. «Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα της διαφυγής σε παραστατικές τέχνες, θα οδηγηθούμε όλοι στον ψυχίατρο», είπε χαρακτηριστικά.

«Γι’ αυτό το λόγο, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τέτοια ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης παραστάσεων» ανέφερε και πρόθεσε ότι «στο υπουργείο πολιτισμού οργανώνεται μια καμπάνια προκειμένου να πεισθεί ο κόσμος ότι το ζωντανό θέαμα είναι ασφαλές»

Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι η απαλοιφή του πλαφόν στις κινηματογραφικές και θεατρικές αίθουσες και η επιδότηση των θέσεων στη λογική της επιδότησης των αεροπορικών εισιτηρίων στην αρχή της πανδημίας.

«Ήδη συνομιλούμε προκειμένου να πάμε σε μια επιδότηση δίκαιη που θα καλύπτει και θα ενισχύει σωστά το σύνολο των παραγωγών», σημείωσε.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η καθολική επιδότηση με δίκαιο τρόπο. Αναφορικά με τα πρωτόκολλα, υποστήριξε πως αυτά θα ανακοινωθούν μόλις εκδοθεί η ΚΥΑ το πρωί της Δευτέρας (12/10), όπου θα περιγράφεται λεπτομερώς τι θα γίνει.

Μεταξύ των μέτρων θα είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας, τα συστήματα εισόδου και εξόδου των θεατών στις μεγάλες αίθουσες, ο κατάλληλος κλιματισμός, το ηλεκτρονικό εισιτήριο και η μη ύπαρξη διαλείμματος.