ΤΕΕ: Αναβολή στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”

Γιατί ζητά να μην αρχίσει ακόμη το πρόγραμμα. Τι δηλώνει ο Γιώργος Στασινός.

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός ζητώντας την αναβολή έναρξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» για την καλύτερη προετοιμασία όλων, ώστε να επιτευχθούν κατά τον καλύτερο τρόπο τόσο οι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας όσο και του ίδιου του προγράμματος

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η προετοιμασία για την υποβολή φακέλου στο πληροφοριακό σύστημα προϋποθέτει ενδελεχή μελέτη του θεσμικού πλαισίου από τους μηχανικούς που ενεργούν είτε ως σύμβουλοι είτε ως ενεργειακοί επιθεωρητές. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και ΤΕΕ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), οι τεχνικές οδηγίες εφαρμογής του, το σχετικό λογισμικό αλλά και οι σχετικές προβλέψεις του προγράμματος επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται αυτό το διάστημα στις υψηλότερες απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών με στόχο την βέλτιστη εφαρμογή για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, η έκδοση του Οδηγού του προγράμματος αποτελεί κρίσιμο σημείο για την ορθή προετοιμασία όλων για την έναρξη του προγράμματος. Δεδομένου ότι τόσο ο οδηγός όσο και οι σχετικές αλλαγές στο υπόλοιπο θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο τώρα οριστικοποιούνται, είναι αναγκαίο να υπάρξει επαρκής χρόνος προετοιμασίας από όλους προ της έναρξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων. Αυτό θα συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη μελέτη των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος και στην ορθότερη απορρόφηση των πόρων.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό, το ΤΕΕ στηρίζει αποφασιστικά και δυναμικά τις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο γενικότερα όσο και ειδικά στον κτιριακό τομέα, και ζητά εκ μέρους του τεχνικού κόσμου της χώρας, ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της κυβέρνησης, την αναβολή έναρξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων που έχει εξαγγελθεί από το ΥΠΕΝ για τις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος και καλύτερη προετοιμασία ενόψει του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ».