Κοινωνία

ΓΑΔΑ: “Απαγορευτικό” για τη συγκέντρωση υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής

Ανακοίνωση απο τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Αττικής...

Τέλος στα σχέδια του Γιάννη Λαγού για συγκέντρωση συμπαράστασης προς τους καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής έβαλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε γνωστό απαγορεύεται η συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το Εφετείο.

«Εκδίδεται, αργότερα σήμερα, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Αττικής, δελτίο Τύπου περί απαγόρευσης της αναγγελθείσης συγκέντρωσης συμπαράστασης στους καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συντάγματος, περί επικειμένου σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια και τις διατάξεις και διαδικασίες του νομού 4703/2020 περί συναθροίσεων», αναφέρει η ανακοίνωση.

O ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής είχε απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από το Εφετείο για συμπαράσταση τους καταδικασθέντες.

“Το πρωί της Δευτέρας στις 9 στο εφετείο γκρεμίζουμε ΟΛΑ τα ψέματα μιας φοβισμένος ομάδας ανθρωπάκων που εκτελώντας εντολές καταπάτησαν καθε έννοια δικαίου.δεν με φοβίζετε. ποτε δεν θα πάρετε αυτή την χαρά”, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.