Κόσμος

Εκλογές Κατεχόμενα: Τατάρ και Ακιντζί στο β’ γύρο

Με καταμετρημένο το σύνολο σχεδόν των ψήφων, οι δύο υποψήφιοι θα μονομαχήσουν στο δεύτερο γύρο των εκλογών στο ψευδοκράτος.

Ερσίν Τατάρ και Μουσταφά Ακιντζί θα βρεθούν στο δεύτερο γύρο των «εκλογών» για την ανάδειξη ηγέτη των τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα.

Με καταμετρημένο το 97,45% ο κ. Τατάρ προηγείται με 32,44%, ενώ ακολουθεί ο κ. Ακιντζί με 29,72%.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 21,61%, ενώ ακολουθούν Οζερσάι, Αρικλί και Ντενκτάς με 5,75%, 5,42% και 4,24% αντίστοιχα.