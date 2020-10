Κοινωνία

Θρίλερ με το διπλό φονικό στο Λουτράκι

Σε έγκλημα πάθους οδηγούν τα στοιχεία. Αναγνωρίστηκαν τα θύματα. Καταζητείται ένας άνδρας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το διπλό φονικό που αποκαλύφθηκε στο Φλάμπουρο Λουτρακίου.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα βρέθηκαν νεκροί, γυμνοί και σε λίμνη αίματος, μέσα στο εξοχικό της δεύτερης, με τα στοιχεία να «δείχνουν» ότι πρόκειται πιθανότατα για έγκλημα πάθους.

Πρόκειται για 45χρονη από την Οδησσό της Ουκρανίας και φαρμακοποιό, γνωστό στην περιοχή του Λουτρακίου, δίπλα στο φαρμακείο του οποίου κατοικούσε η γυναίκα.

Η 45χρονη έχει μία 20χρονη κόρη και σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια διατηρούσε σχέση με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητείται.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι που οδηγούν τις Αρχές να εικάζουν ότι πρόκειται για έγκλημα πάθους.

Η διπλή τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν κλήθηκε η Πυροσβεστική για την κατάσβεση φωτιάς σε αυτοκίνητο που της ανήκε. Οι πυροσβέστες την αναζήτησαν και τελικά οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο έγκλημα.

Η έκθεση του ιατροδικαστή

Σε ανθρωποκτονία αποδίδεται ο θάνατος του άνδρα και της γυναίκας, που βρέθηκαν σήμερα νεκροί μέσα σε σπίτι στην περιοχή Φλάμπουρο του Λουτρακίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Ναυπλίου και Καλαμάτας, Νικόλαος Κωτακίδης.

Όπως είπε ο κ. Κωτακίδης, μετά την αυτοψία που διενήργησε απόψε μέσα στο σπίτι, και οι δύο σοροί έφεραν πολλαπλά κτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από όργανο που έχει όγκο.

Αύριο αναμένεται να γίνει η νεκροψία - νεκροτομή στις σορούς του άνδρα και της γυναίκας, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες και τη συλλογή στοιχείων, για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: loutrakiblog.gr, korinthosnews.gr