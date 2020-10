Πολιτική

Μπογδάνος στον ΑΝΤ1: δέχθηκα δολοφονικές απειλές από νεολαίο του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για κουλτούρα βίας και τσαμπουκά, που εκπορεύεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο ο βουλευτής της ΝΔ.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Κώστας Μπογδάνος, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την ανάρτηση μέλους της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, που υποστήριξε ότι η 17 Νοέμβρη «άφησε πίσω Γεωργιάδη και Μπογδάνο».

Όπως είπε ο κ. Μπογδάνος, η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναξιοπρεπής καθώς έσπευσε να δηλώσει ότι ο 21χρονος δεν είναι μέλος του, αλλά παίζει με τις λέξεις γιατί ο νεαρός είναι μέλος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Συμπλήρωσε δε πως η ανάρτηση κατέβηκε και ο ίδιος δεν έχει καμιά πρόθεση να κινηθεί νομικά κατά του 21χρονου, αλλά επεσήμανε πως τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια ένταση ανάλογων περιστατικών και πίσω από αυτά βρίσκεται η κουλτούρα βίας και τσαμπουκά που εκπορεύεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μάλιστα ο βουλευτής της ΝΔ, είπε ότι αν κάποια στιγμή πέσει όντως θύμα δολοφονικής επίθεσης κάποιοι…. θα έχουν το αίμα του στα χέρια τους.