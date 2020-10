Υγεία - Περιβάλλον

Κωστής Χατζηδάκης: Τα πλαστικά που καταργούνται το 2021 (βίντεο)

"Παρελθόν" από τον Ιούλιο του 2021 τα πλαστικά, τόνισε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό". Πώς σχολίασε την βάναυση κακοποίηση σκύλου από υπάλληλο της ΔΕΗ.