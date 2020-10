Αθλητικά

Ρομπίνιο: υπέγραψε συμβόλαιο με 230 ευρώ το μήνα!

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός απέρριψε προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες κι αποφάσισε να υπογράψει στη μεγάλη του αγάπη.

O Βραζιλιάνος επιθετικός, Ρομπίνιο με συνέντευξή του στην ιταλική ιστοσελίδα «tuttomercatoweb», επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε να αγωνιστεί στην Σάντος για τους επόμενους πέντε μήνες με το συμβολικό ποσό των 230 ευρώ το μήνα!

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στη Σάντος. Αυτή είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου, ο σύλλογος που με έκανε χθες να πραγματοποιήσω το όνειρό μου να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και αυτή σήμερα μου έδωσε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία να μείνω στο ποδόσφαιρο. Η χαρά που νιώθω τώρα είναι τεράστια, δεν μπορώ να την περιγράψω με λόγια», είπε χαρακτηριστικά.

«Είχα αρκετές προτάσεις για να συνεχίσω να παίζω στην Ευρώπη. Αυτήν την στιγμή, ωστόσο, σε ηλικία 36 ετών, προτιμούσα να γυρίσω στη χώρα μου, για την γυναίκα μου, τα παιδιά μου ... Σήμερα δεν είμαι πλέον το παιδί που ήμουν κάποτε, είμαι ένας άνδρας που πρώτα απ' όλα έχει στο μυαλό του το καλό της οικογένειάς του», πρόσθεσε.

«Ναι, είναι αλήθεια ότι θα έχω συμβολικό μισθό 230 ευρώ το μήνα, αλλά ειλικρινά δεν μου αρέσει καν να μιλάμε τόσο πολύ. Σε αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπου ζει όλος ο πλανήτης, όλοι πρέπει να παίξουμε τον μικρό μας ρόλο και επέλεξα να παίξω σχεδόν δωρεάν για αυτούς τους πέντε μήνες συμβολαίου. Όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε».