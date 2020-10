Life

“Παρουσιάστε!”: Γεράσιμος Γεννατάς και Μαριλού Κατσαφάδου κάνουν “εισβολή” (εικόνες)

Άνω-κάτω γίνονται τα δύο στρατόπεδα και οι επικεφαλής τους, λόγω ενός ελέγχου, που σκορπίζει άφθονο γέλιο.

Απόψε, στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1, “Παρουσιάστε!”, που προβάλλεται στις 21:00, η Τρόικα καταφθάνει! Ή μάλλον... η «στρατόικα», η ανεξάρτητη επιτροπή δαπανών (αποτελείται από τον Σταμάτη Γεωργή και την Άννη Γεωργή) που βάζει χέρι σε κάθε αλόγιστη δαπάνη και σπατάλη στα στρατόπεδα.

Ο Ταξίαρχος προειδοποιεί τους δύο διοικητές για βαριά καμπάνα σε όποιο στρατόπεδο βρεθεί έστω και οδοντογλυφίδα εκτός προϋπολογισμού κατά την επιθεώρηση. Ο Γούλας όμως, έχοντας κουφαθεί μετά από επίδειξη όλμων, ακούει λάθος και νομίζει ότι η επιτροπή έρχεται για να δει χλιδές και σπατάλες.

Την ίδια ώρα, ο Καρυπίδης επενδύει σε παράνομες «μπίζνες» εντός στρατοπέδου για να ξεχρεώσει τους αδίστακτους τοκογλύφους που τον κυνηγάνε. Κι ενώ ο Γούλας στολίζει το στρατόπεδό του με φανφάρες και υπερβολές, ο Σκορδάς πασχίζει να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα πριν την έλευση των «τεχνοκρατών»...

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΣ (Σταμάτης Γεωργής)

Ο Σταμάτης Γεωργής κάνει οικονομικό έλεγχο για λογαριασμό του υπουργείου στα δύο στρατόπεδα. Προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω του τη ρετσινιά του κρατικοδίαιτου που του άφησε ο πατέρας του. Γι’ αυτό το λόγο προσπαθεί να είναι αδέκαστος, αλλά πάντα ο πειρασμός τον περιμένει στην γωνία. Για κακή του τύχη, το έτερο μέλος της επιτροπής είναι η πρώην του, η Άννη. Η σχέση του με την Άννη, που τελείωσε άδοξα, τον έχει σημαδέψει βαθιά. Η συναισθηματική φόρτιση που θα ζήσουν μέσα απ’ τη μεγάλη κόντρα Σκορδά και Γούλα θα λειτουργήσει καταλυτικά για να επανεξετάσουν τη φύση της σχέσης τους.

ΜΑΡΙΛΟΥ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ (Άννη Γεωργή)

Η Άννη Γεωργή είναι το έτερο μέλος της ομάδας οικονομικού ελέγχου. Σκοπός της είναι να ελέγχει τις οικονομικές ατασθαλίες που υπάρχουν στα στρατόπεδα ανά τη χώρα. Σκληρή πραγματίστρια και προερχόμενη από τα υψηλά κλιμάκια της corporate κουλτούρας, προσπαθεί να επιβάλει την εταιρική ορολογία, αλλά και τον ανάλογο τρόπο λειτουργίας σε στρατιωτικούς και φαντάρους. Για κακή της τύχη, το άλλο μέλος της επιτροπής είναι ο πρώην της, ο Σταμάτης. Τα «ευρήματα» στην ταξιαρχία των Αρκουδιών θα την κάνουν να τραβάει τα μαλλιά της και να σκίζει τα πτυχία της.