Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: Επίθεση σε σπίτι υποψήφιου βουλευτή (βίντεο ντοκουμέντο)

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν καρέ-καρέ τις κινήσεις ομάδας ατόμων, κινούμενης μέσα στο σκοτάδι.

Επίθεση τα ξημερώματα με βαριοπούλες και λοστούς, από ομάδα τουλάχιστον επτά ατόμων δέχτηκε το σπίτι υποψήφιου βουλευτής της Χρυσής Αυγής στην Καλλιθέα, ο οποίος έχει εκλεγεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Όπως έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, κινούμενα στο σκοτάδι, μέλη της ομάδας, προκάλεσαν ζημιές στο αυτοκίνητο του δημοτικού συμβούλου, αλλά και στο ακίνητο όπου κατοικεί.

Σύμφωνα με το makeleio.gr, όπου αναρτήθηκαν οι εικόνες, στην περιοχή μετά από έλεγχο της Αστυνομίας συνελήφθη ένα άτομο με βαριοπούλα και αυτοκόλλητα τρικάκια με το σύνθημα «ούτε στα νότια ούτε πουθενά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά».