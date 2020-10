Οικονομία

Σταϊκούρας στο ΔΝΤ: Λάβαμε “έξυπνα” μέτρα στήριξης του εισοδήματος

Η τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών σε κλειστή διαδικτυακή συζήτηση, στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Τις σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλες οι οικονομίες κατά τη μετάβαση από την περίοδο των έκτακτων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, στην περίοδο της ενίσχυσης της ανάκαμψης, ανέδειξε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατά τη σημερινή τοποθέτησή του σε κλειστή διαδικτυακή συζήτηση, στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στη συζήτηση, με θέμα τη δημοσιονομική πολιτική στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης, ο Υπουργός Οικονομικών είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Kristalina Georgieva, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών Paolo Gentiloni, τον Πρόεδρο του Eurogroup Paschal Donohoe, τους Υπουργούς Οικονομικών της Γερμανίας Olaf Scholz, της Σουηδίας Magdalena Andersson, της Ισπανίας Nadia Calvino, του Λουξεμβούργου Pierre Gramegna, της Ιταλίας Roberto Gualtieri, της Νορβηγίας Jan Tore Sanner, του Ηνωμένου Βασιλείου Rishi Sunak και της Ελβετίας Ueli Maurer.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι, για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει έξυπνα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών και της ρευστότητας των επιχειρήσεων, προσανατολισμένα στην ανάκαμψη, τα οποία έχουν επίσης θετικά αποτελέσματα για τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη.

Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της αξιοποίησης του προγράμματος Next Generation EU για την ανάκαμψη, μέσω, κυρίως, της κατάλληλης και αποτελεσματικής χρήσης των επιχορηγήσεων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). «Είναι κρίσιμο να επιτευχθεί ο βέλτιστος σχεδιασμός και η ταχεία εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης», επισήμανε ο Υπουργός Οικονομικών.

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας έκανε εκτενή αναφορά στην ανάγκη επιτυχούς αντιμετώπισης της φτώχειας και της ανισότητας, μέσω παρεμβάσεων, όπως:

η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας,

η λήψη πρόσθετων μέτρων αύξησης της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, ιδίως για κοινωνικές ομάδες με μικρότερη συμμετοχή, όπως οι γυναίκες, οι μετανάστες και οι νέοι,

η υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και θα συμβάλουν στη γεφύρωση του «ψηφιακού χάσματος»,

μια αποτελεσματική κοινωνική πολιτική, που θα διασφαλίζει όχι μόνο ότι το «δίχτυ» κοινωνικής προστασίας είναι όσο ισχυρό και ευρύ απαιτείται, αλλά και ότι αποτρέπει «παγίδες φτώχειας» που θα διαιωνίσουν την άνιση κατανομή εισοδήματος,

η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, για τη δημιουργία ισχυρής οικονομίας, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Ο Υπουργός Οικονομικών συμμετείχε επίσης σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις εργασίες της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στην τοποθέτησή του, ανέφερε ότι «για την Ελλάδα, η ευθυγράμμιση της οικονομικής ανάπτυξης με τους φιλόδοξους στόχους μας για την αειφορία και το κλίμα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας» και πρόσθεσε ότι «το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Μεταρρυθμίσεων, που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του Next-Generation EU, θα περιλαμβάνει πολλές “πράσινες” πολιτικές», με στόχο τη διατηρήσιμη, φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη.