Δάγκωσε δημοτικούς αστυνομικούς για... μία κλήση (εικόνες)

Γρονθοκόπησε και τον έναν από τους αστυνομικούς, πριν "εξαφανιστεί".

Απίστευτο επεισόδιο στην Καλαμάτα με αφορμή κλήση για τροχονομική παράβαση.

Κατά τη διάρκεια περιπολίας, δύο δημοτικοί αστυνομικοί βεβαίωσαν παράβαση σε όχημα στην οδό Είρας. Λίγο αργότερα, όταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος αντιλήφθηκε την κλήση, μετέβη στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας στο ισόγειο του ιστορικού δημαρχείου Καλαμάτας θέλοντας να ζητήσει τον λόγο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα eleftheriaonline, ο άντρας επιτέθηκε αρχικά φραστικά και έπειτα γρονθοκόπησε τον έναν από τους αστυνομικούς. Πιάστηκαν στα χέρια και κατά την διάρκεια του επεισοδίου δάγκωσε τον έναν δημοτικό αστυνομικό στο χέρι και τον άλλον στο φρύδι και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Κατά πληροφορίες, πρόκειται για 50χρονο Ρομά, γνωστό στις Αρχές, σε βάρος του οποίου τα θύματα έχουν ήδη υποβάλει μήνυση. Έπειτα μετέβησαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις λόγω της φύσης της επίθεσης και θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση.