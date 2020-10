Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρίτη και 13 στην κυριολεξία σήμερα και τα λόγια πονάνε και κυρίως οι σκέψεις που οδηγούν σε αυτά!

ΚΡΙΟΣ: Η ευθεία αντιπαράθεση είναι το ζητούμενό σας και αυτό καλείστε να ακολουθήσετε και κυρίως να είστε και νικητές! Η αλήθεια είναι ότι έχετε προβάδισμα και κυρίως θα το καταλάβετε αν αναλογιστείτε τη δύναμή σας την οποία την σπαταλάτε με φειδώ. Ερωτικά, η μέρα έχει εκπλήξεις λεκτικές οι οποίες δείχνουν αφοσίωση. Είστε μία χαρά και επομένως, μην κυνηγάτε την ουρά σας!

ΤΑΥΡΟΣ: Εσείς είστε δημιουργικοί και ανάλαφροι σήμερα έως και τυχεροί! Ερωτικά το κλίμα φουντώνει αλλά και εσείς χρειάζεται να κρατάτε τη φωτιά στα μέτρα και στα σταθμά σας. Δηλαδή να της δίνετε την πρέπουσα σημασία. Γιατί κάτι θα κερδίσετε ως μία μορφή έκπληξης που άργησε κιόλας. Επαγγελματικά, δώστε σημασία σε αυτά που επιμελώς σας κρύβουν αλλά εσείς τα μαθαίνετε!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Είναι που όταν κοινωνικοποιείστε το κάνετε με μεγάλη επιτυχία και κυρίως δεν έχετε κανέναν φραγμό. Αν μπλέξετε τον έρωτα με τη φιλία ή και το ανάποδο είναι κάτι που θα σας βρει να απολογείστε αλλά καμία σημασία δεν του δίνετε. Στα επαγγελματικά σας, εσείς είστε που είστε ανταγωνιστικοί και μάλιστα το κρατάτε μυστικό για να τους αιφνιδιάσετε. Αλλά έχετε δρόμο ακόμα για να τελειοποιήσετε το σχέδιό σας!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Είστε πολύ σίγουροι ότι σήμερα θα κάνετε σπουδαίες συζητήσεις και θα πάρετε και τις απαντήσεις που θα σας ικανοποιήσουν. Ερωτικά αυτό που σας αρέσει είναι ότι υπάρχει μία αμφισβήτηση που σας κρατάει σε εγρήγορση. Καλό είναι αυτό αλλά δεν χρειάζεται να διαρκέσει επί μακρόν! Επαγγελματικά, υπάρχουν αντιδράσεις από τους άνωθεν οι οποίες δεν είναι απόλυτα δικαιολογημένες!

ΛΕΩΝ: Μέρα με λιγότερους εγωισμούς και γενικά αυτό που σας αρέσει είναι να βάζετε τα πράγματα σε μία πορεία με γνώμονα του κέρδος και να μην είστε απόλυτοι. Να θυμάστε ότι η εμπειρία σας είναι βοηθητική στα επαγγελματικά σας αρκεί να λειτουργείτε με βάση το κέρδος. Ερωτικά είστε κτητικοί αλλά σας αποδέχονται όπως είστε. Προσέξτε συνομιλίες σήμερα που θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η μέρα σας είναι σήμερα, και καλό είναι να βιαστείτε για αυτά που θέλετε να κάνετε. Αφήστε που σήμερα μπορείτε να πάρετε και ωραιότατες λεκτικές πάσες για να τις επιστρέψετε κιόλας γιατί τέτοια ευκαιρία δύσκολα θα σας ξαναδοθεί. Στον έρωτα ξέρετε να σηκώνετε ανάστημα και καλά θα κάνετε να το διατηρήσετε! Σήμερα πάντως, είστε σε καλή διάθεση και αν δεν είστε απόλυτοι θα το διασκεδάσετε κιόλας!

ΖΥΓΟΣ: Δύσκολα τα φέρνετε βόλτα γιατί έχετε και αντιπάλους οι οποίοι δεν σταματούν να σας καταστρατηγούν τα συμφέροντα. Είναι σα να σας παίρνουν τα χρήματα από την τσέπη σας, τόσο ανταγωνιστικοί μπορούν να γίνουν. Γιατί θεωρούν ότι τους τα χρωστάτε κιόλας… Ερωτικά, αν καταφέρετε να είστε κάπου ήσυχα και κυρίως να μην εκδηλώνεστε όταν σας ζητείται θα είστε καλύτερα. Θέλετε χρόνο και στο χέρι σας είναι να τον αποκτήσετε!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η μέρα για εσάς είναι άκρως κοινωνική αλλά με την καλή έννοια του όρου αν βέβαια καταφέρετε να συνεννοηθείτε, πράγμα δύσκολο, αλλά με προσπάθεια όλα γίνονται! Ερωτικά αυτό που σας κάνει εντύπωση είναι ότι όταν νιώθετε ανεξάρτητοι θέλετε να δεσμεύεστε από μόνοι σας. Δεν το λέτε και απόλυτα λογικό αυτό, αλλά σημασία έχει ότι αυτό θέλετε και αυτό θα κάνετε!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Δεν είστε σε ερωτικό οίστρο και αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Δε σας κάθονται τα θηράματα, ή αυτά που σας θέλουν δεν τα θέλετε εσείς. Δεν είστε σε φόρμα και αυτό φαίνεται, ωστόσο δεν εγκαταλείπετε τον αγώνα. Ερωτικά λοιπόν είστε σε στάση αναμονής… Τα επαγγελματικά έχουν μία καλύτερη τροπή την οποία όμως θα την χειριστείτε με στρατηγική. Δεν έχετε πολύ χρόνο και πολύ πιστούς συνεργάτες, αυτό να το θυμάστε!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είναι μία μέρα που έχει πολύ δουλειά και πολύ περισσότερο να βρείτε λύσεις αν τις ψάξετε. Μη μοιράζεστε σήμερα κάτι με τους ανώτερούς σας γιατί θα το θεωρήσουν καπέλωμα, οπότε θα λειτουργήσει εις βάρος σας. Σίγουρα μπορείτε να ψάξετε τρόπους να βρείτε νομικές καλύψεις πίσω από τις σκέψεις σας. Ερωτικά τα όμορφα λόγια είναι εύηχα αλλά να συνοδεύονται και από πράξεις!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ:Σίγουρα σήμερα είστε καλύτερα ψυχολογικά και αν το έχετε προσπαθήσει τότε θα καταλάβετε ότι αυτό είναι που θα σας δικαιώσει κιόλας. Ερωτικά, δεν έχετε πολύ χρόνο να αντιληφθείτε αν κάτι είναι φλερτ ή κάτι παραπάνω, παρόλο που αυτό είναι δική σας άποψη και δεν έχετε αποδείξεις. Αν όμως δεν καταλήξετε, θα ταλαιπωρηθείτε πρώτα οι ίδιοι… Οικονομικά, κάτι υπάρχει στον ορίζοντα, ως προοπτική!

ΙΧΘΥΕΣ: Μέρα που για εσάς έχει πολλές συνεργασίες, συνομιλίες και μετακινήσεις. Αυτό σημαίνει ότι είστε και αρκετά ανοιχτόμυαλοι αλλά μπορούν να σας προσεγγίσουν κιόλας. Επίσης, μπορεί να πάρετε μία ωραία πληροφορία που θα σας δώσει και χαρά γιατί όντως δεν την περιμένατε! Ερωτικά, ένας περίπατος είναι άκρως αναζωογονητικός. Αλλά, αν περιμένετε κάτι πιο οριστικό αυτό θα αργήσει, παρόλη την επιμονή σας!

Πηγή: astrologos.gr