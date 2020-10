Κοινωνία

Κινηματογραφική καταδίωξη και εμβολισμός περιπολικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.

Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον Νέο Κόσμο.

Η ΕΛ.ΑΣ. έλαβε κλήση για διάρρηξη σε αποθήκη και όταν τα περιπολικά έφτασαν στο σημείο, ξεκίνησε η καταδίωξη του οχήματος.

Η καταδίωξη κατέληξε με εμβολισμό περιπολικού από το όχημα, μέσα στο οποίο βρίσκονταν Ρομά.

Το περιπολικό απομακρύνθηκε από το σημείο με γερανό, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε μία σύλληψη, σεσημασμένου.