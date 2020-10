Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η εισαγγελική πρόταση για τις ποινές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την πρόταση της εισαγγελέως ξεκίνησε η διαδικασία των αποφάσεων για τις ποινές των καταδικασμένων για εγκληματική οργάνωση μελών και βουλευτών της Χρυσής Αυγής.

Με την πρόταση της εισαγγελέως ξεκίνησε η διαδικασία των αποφάσεων για τις ποινές των βουλευτών και μελών της Χρυσής Αυγής που έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε ισόβια κάθειρξη και επτά επιπλέον έτη για τον Γιώργο Ρουπακιά, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Για τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, η εισαγγελέας πρότεινε 13 χρόνια κάθειρξης. Πρόκειται για τους επτά βουλευτές που έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, πρέπει να επιβληθούν καθείρξεις οκτώ ετών στον καθένα, σε όσους κατηγορούνται για συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και δεν έχουν ελαφρυντικό και έξι ετών σε εκείνους που έχουν.

Στους τέσσερις καταδικασθέντες αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά, προτείνεται ποινή κάθειρξης πέντε ετών.

Για την ομάδα των κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι για την υπόθεση των αλιεργατών, εισηγήθηκε κάθειρξη εφτά ετών για όσους έχουν ελαφρυντικά και δέκα ετών για τον πυρηνάχρη Περάματος Αναστάσιο Πανταζή.

Για την υπόθεση του ΠΑΜΕ, που έχει μετατραπεί σε πλημμέλημα, για τρεις κατηγορούμενους ζήτησε φυλάκιση δέκα μηνών και για έναν κατηγορούμενο έξι μηνών για κάθε πράξη.

Για τους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και πρώην βουλευτές, που έχουν ένταξη ζήτησε κάθειρξη επτά ετών για τον καθένα, γι' όσους δεν έχουν ελαφρυντικό. Σε όσους έχουν ζήτησε κάθειρξη πέντε ετών.

Τονίζεται ότι η εισαγγελική πρόταση, που αγγίζει τα όρια των ανώτατων ποινών, δεν είναι δεσμευτική για την έδρα.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και αναμένεται να είναι μακρά. Υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί αργά σήμερα ή ακόμα και αύριο.

Μέσα στην αίθουσα βρίσκεται, όπως πάντα, η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου, η οποία μπήκε στην αίθουσα από την πλαϊνή πόρτα.

Έξω από το Εφετείο και συγκεκριμένα στην οδό Λουκάρεως έγινε μία προσαγωγή, όταν ένας άνδρας με παραλλαγή και full face και μπλε στρατηγικό μπερέ πλησίασε τους αστυνομικούς, ισχυριζόμενος ότι έχει διαβάσει τη δικογραφία για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και ότι «όλα είναι σκευωρία». Πρόκειται για άτομο γνώριμο στην περιοχή, ο οποίος δε θεωρείται επικίνδυνος.