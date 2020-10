Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ: πότε λήγει η διορία για τις αιτήσεις

Πόση είναι η διαθέσιμη χρηματοδότηση και πόσες εγκρίσεις υπάρχουν από τους προηγούμενους δύο κύκλους.

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής καλούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙΙ λήγει τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020.

Η καταβολή της ενίσχυσης στους πρώτους δικαιούχους θα ξεκινήσει εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Συνολικά, η διαθέσιμη χρηματοδότηση από τον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ 174.027 επιχειρήσεις έχουν καταθέσει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες των δικαιούχων, ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης και οι σχετικές διαδικασίες έχουν καθοριστεί με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΓΔΟΥ 233/10-10-2020 (ΦΕΚ 4471/Β΄/11-10-2020).